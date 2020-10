Formule 1 má mít rekordních 23 závodů, nová je zastávka v Saúdské Arábii

Podle předběžné termínové listiny, kterou tvoří 22 na letošek naplánovaných závodů plus nová Velká cena Saúdské Arábie, by měl šampionát odstartovat 21. března v Austrálii. Po závodech v Bahrajnu, Číně a o rok odložené premiéře ve Vietnamu by měla 9. května ve Španělsku začít evropská část sezony. Následovat bude Monte Carlo a Baku.

V polovině června by se mělo jet v Montrealu a před srpnovou pauzou by se ještě měly stihnout Velké ceny ve Francii, Rakousku, Británii a Maďarsku. Po tradiční letní přestávce následují závody v Monze, Zandvoortu a ve Spa, poté přijdou na řadu Singapur, Suzuka a Soči. Finále má v prosinci tradičně obstarat Abú Zabí.

Letos mělo světový šampionát tvořit rekordních 22 závodů, nicméně kvůli globální zdravotní situaci musel být kalendář výrazně upraven. Zatím se jelo 12 Grand Prix a do závěru 13. prosince v Abú Zabí by se mělo uskutečnit ještě pět závodů.