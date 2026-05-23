Zajíček si dráhu, k níž patří i polygon a další pozemky, pořídil spolu s Karlem Zenkou. Ve Forbesu prozradil, že za cenu v řádu „velmi nižších stovek milionů korun“. Areál zvelebili, jedinou kaňkou je prohraný soud o hluk s místními obyvateli.
S jakým srdcem jste prodával Autodrom Most?
Mám smíšené pocity, to rozhodně, ale snažím se být profesionál a vzít to jako zkušenost. V životě člověk někdy potřebuje změnu a ta právě teď nastala.
Na co jste pyšný?
Na to, že jsme autodrom za 12 let velmi zmodernizovali a zkvalitnili. A díky superbikům, truckům a sérii amerických vozů NASCAR jsme ho dostali na evropskou, ne-li světovou úroveň. Můžeme se porovnávat se světem a nemáme se za co stydět. Jsem hrdý na to, že jsme to dokázali i v Čechách.
Šel byste do toho znovu, když víte, co to obnášelo?
Určitě. Já mám rád auta, točil jsem se kolem nich, v automotive jsem byl hodně finančně i osobně zaháčkován. A autodrom k tomu patřil, i když to je něco jiného. Byla to báječná léta, posunula mě, ale i náš tým, což mi dělá radost. Cizinci, kteří sem cestovali, říkali: My jedeme na Východ. Pořád nás odstrkovali. A když jsem dělal v automotive i na autodromu, dal jsem si předsevzetí: Pojďme jim ukázat, že my Češi umíme. A to se, myslím, podařilo.
Už o nás cizinci nemluví jako o Východu?
Teď řeknou, že jedou do země, kde to funguje.
Bral jste nedávné mistrovství světa superbiků, které bylo vaše poslední v roli generálního ředitele, nějak nostalgicky?
Určitě to nostalgie je, ale předal jsem autodrom v dobré kondici s dobrým týmem. A jestli si na mě kolegové vzpomenou a pošlou mi vstupenku, budu tady i za rok. Nebo si ji už teď koupím v předprodeji na příští sezonu a budu mít velkou slevu. (smích)
Dokončíte letošní sezonu?
Ještě nevíme, musíme se dohodnout. Soustředili jsme se na superbiky, jednání budou pokračovat dál. Prodej dokončený je, řeší se už jen moje pozice.
Nechcete s autodromem dál spolupracovat?
Když si mě tady nechají jako vrátného, zůstanu! (smích) Možná se ale ani nehodí, abych tu jakkoliv pokračoval. Je to otevřené téma, budeme to řešit a vzejde z toho nějaký výsledek. Jaký, to uvidíme.
Nebude vám líto odstřihnout se od okruhu?
Není tady jak a proč podnikat. Předám to, jak se má, pak si půjdeme každý svoji cestou.
Co budete dělat? Věnovat se firmě Robot, která vyrábí hodinky?
Potřebuju si vyčistit nějaké věci, to mi zabere pár měsíců, ale určitě do důchodu nepůjdu. Chci nějakou smysluplnou práci, která mě bude bavit a naplňovat. Ne žádnou otročinu ve smyslu dělat obrat a nemít na tom žádný zisk. Radši se budu věnovat menším věcem, kde je přidaná hodnota, kde zákazníkům udělám radost. Hodiny mezi to patří, ale tam ještě chvilku musíme vyčkat. Je to zajímavý byznys.
Rallye klasických vozů Czech Oldtimer Express bude pokračovat?
Na tom spolupracuje můj tým z autodromu, to také musíme vyřešit, ovšem rallye se organizovala pod jinou společností.
Autodrom koupil miliardář Staněk
Jaký je Roman Staněk, nový majitel mosteckého okruhu?
Do motorsportu zapálený. Synovi financuje kariéru, což jsou neskutečné prostředky, za to mu děkuju. I za Českou republiku. Jsou to velké peníze. Oba milují motorsport. A syn, až skončí se závoděním, se v Mostě asi bude angažovat. Což je fajn.
Jaký ten obchod byl pro vás?
Autodrom není ztrátový, ani já ne. (úsměv)
Je tedy v dobrých rukách?
Určitě je. Co se týká superbiků nebo trucků, fanoušci se nemusí obávat. Vůbec ne. Strategie bude laťku udržet, ne-li nějakým způsobem rozvíjet. Jak jsem říkal, autodrom je v nějaké kondici včetně pořadatelského a organizačního týmu, to poběží dál. A určitě se můžeme těšit na další ročníky.
Vidíte superbiky jako strop, co se může v Mostě pořádat?
Superbiky jsou asi top, co tady bude, ale můžou sem přitáhnout ještě nějakou sérii. My jsme diskutovali o autech GT, to tady chybí. Pracujeme na tom už tři roky, možná se to novému majiteli podaří.
Ale taky se musí vypořádat s hlukem, jak nařídil soud.
Jsou s tím plně seznámení. Myslím, že nový majitel bude mít čistý stůl a může se sousedy projednat nějakou dohodu, kterou já jsem nebyl schopný udělat. A třeba tu záležitost někam posunout.
Se Staňkovou firmou RIQ Investments má vytvořit společný podnik Autoklub ČR, okruh by spoluvlastnili. Jak je to daleko?
Já s nimi až moc horlivě nekomunikuji, vzal jsem to jako skutečnost. Jaká bude budoucnost a realita, až se tyto dva subjekty spojí, to nikdo neví. V plánu to je. Věřím, že se okruh bude dál rozjet.
Mimochodem, jak ovlivňuje motorsport drahá ropa, tedy paliva?
Asi ho to nekomplikuje, ale náladě to nepřidá. Celá Evropská unie a Green Deal všechno ztěžují. Když se bavím s Němci, klienty autodromu, za posledních pět let se jim zdvojnásobily životní náklady. Nájem, potraviny a tak dále. Na koníčky a zábavu jim už tolik nebývá. Není to optimální atmosféra, která teď panuje v EU.