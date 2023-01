Macháček by si Dakar dal i zpět. Zázemí Buggyry je luxus, řekl

Roky přibývají, ale to Josefu Macháčkovi, nestoru dakarské rallye z Heřmanova Městce, rozhodně nebere elán do soutěžení. Ani omylem! „Klidně bych si dal Dakar zase zpátky,“ prohlásil pro web stáje Buggyra Racing poté, co ten letošní zvládl v kategorii lehkých prototypů na 11. příčce.