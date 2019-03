Ferrari letos zase nevyhraje, říká před startem sezony F1 Josef Král

Bývalý špičkový formulový závodník Josef Král a dnes úspěšný pilot vytrvalostních závodů série GT3 se v posledních letech stal tahounem přenosů formule 1 v Česku i na Slovensku. Jak vidí letošní sezonu?



Na co se těšíte v letošní sezoně F1 nejvíce?

Na změny, které přinesou novinky v technických předpisech. Ačkoliv jsou úpravy na vozech na první pohled jen kosmetické, ve skutečnosti jsou celkem radikální. Těším se na to, jak se s tím jednotlivé týmy popraly. V posledních letech to bylo většinou tak, že se přijelo na první závod a Mercedes měl náskok téměř vteřinu, letos to však bude úplně jiné. Rozestupy mezi týmy se zmenšují a je tam větší šance na těsné souboje.

Při plánování letošních technických změn FIA hlásila, že auta budou o tři, čtyři vteřiny pomalejší. Ale podle testů v Barceloně se zdá, že budou dokonce rychlejší než loni. A to byly nejrychlejší v historii.

Ano. Opravdu se to dá očekávat. Dnes je to postavené tak, že týmy F1, pokud nedostanou velké, razantní omezení, dokážou pravidla česky řečeno očůrat. Navíc tentokrát měly stáje dostatek času na práci. Takže přes zimu dokázaly stáje zrychlit a budou zrychlovat dál. V testech zajížděly časy na úrovni rekordu okruhu v Barceloně, při vlastním závodě o pár měsíců později budou ještě rychlejší.

Cílem technických změn bylo hlavně to, aby se více předjíždělo, aby auta mohla jezdit blízko za sebou a neztrácela přítlak. To se povedlo?

Po testech v Barceloně jezdci říkali, že je to trochu lepší a mohou jet blíž. Ale o kolik, to se zatím neví. To ukážou až první závody. Na druhou stranu však auta zrychlují, což znamená zase o trochu menší šanci na předjetí.

A kdo bude letos mít navrch? Ferrari, nebo Mercedes? V testech byli o kousek lepší Italové.

Já bych se soudy počkal. Letos angličtí novináři po testech zlomili hůl nad Mercedesem a tvrdí, že je Ferrari někde úplně jinde. Ale Mercedes přivezl na testy dva téměř úplně odlišné vozy, na druhou část dorazil kompletní nový aerodynamický balík a Hamilton skončil jen tři tisíciny za Vettelem. Ferrari sice může mít superrychlé auto, ale to mělo minulou sezonu také. A Ferrari už nemá Kimiho Räikkönena, který dělal Vettelovi nosiče vody. Co se stane, když bude Leclerc od třetího závodu rychlejší než Vettel? V tu chvíli bude oheň na střeše. Nechci předbíhat, ale Leclerc má na to, aby Vettela porážel pravidelně. Mladý Francouz nemá co ztratit a bude strašně rychlý. A Mercedes má stálou a spolehlivou dvojku Bottase a Hamilton už ukázal, že tlak boje o titul pohodlně zvládá. Celkově si tedy myslím, že sezona opět skončí vítězstvím Hamiltona a Mercedesu.

Takže Leclerc je stejný talent jako Verstappen?

Verstappen má možná o trošku víc talentu a může být o fous rychlejší než Leclerc, ale obrovský rozdíl mezi nimi dělá jejich hlava. Verstappen je šílenec po tátovi - prostě to tam narve, ať se děje, co se děje. Dva závody mu to vyjde, ve třetím z toho udělá kajak a jede se dál. Ale Leclerc strašně málo chybuje, strašně málo koliduje a v podstatě nikdy neudělá nějakou neuváženost, která mu zkazí závod. To je zásadní aspekt budoucího šampion a hlava, emoce, přístup k závodění, to se strašně špatně mění.

Josef Král s vozem s vozem Ferrari 488 týmu Scuderia Praha.

A co Red Bull? Může letos konkurovat Ferrari a Mercedesu?

Obrovským plusem je pro něj motor honda. Možná stále nebude mít stejnou sílu jako mercedes nebo ferrari, ale Red Bull je konečně továrním týmem, který má přímý kontakt s dodavatelem motorů a spolupracuje na vývoji. Chybět týmu však může zkušený jezdec s dokonalou zpětnou vazbou, jakým byl Daniel Ricciardo. Takže Red Bull může také letos urvat nějaké pódium, možná vítězství, ale i proto, že bude stále na hraně i se spolehlivostí, na víc to nebude.

Jak vidíte návrat Roberta Kubici, který po havárii v rallye ovládá jednu ruku na 25 procent?

Strašně mu to přeju, je to takový hollywoodský scénář, ale mám z toho zároveň velké obavy. Jsem zvědavý, jak se vyrovnaná se závodním tempem a různými neobvyklými situacemi, které ho ve formuli 1 budou čekat. Kolize se soupeři, přejíždění přes obrubníky ve vysoké rychlosti... To jsou obrovské rány do volantu. Můžete vidět na kameře, jak se s tím často i Hamilton nebo Vettel hodně perou, jak vylézají totálně vyřízení z kokpitu a to mají obě ruce plně funkční... Momentálně neví nikdo, snad vyjma jeho samotného, jestli je schopný formuli 1 uřídit. Mám takový vnitřní neklid, co všechno se může stát.

V testech v Barceloně nebyl moc rychlý a jasně prohrával i s týmovým kolegou Georgem Russellem.

Což vůbec není pomalý závodník. Ale tady je zejména průšvih Williams jako takový, před sezonou jim utekl hlavní sponzor, Lance Stroll šel do Force India, takže tým nemá moc peněz na vývoj. Robert neměl šanci najezdit dost kilometrů, aby se naučil vše ovládat, zautomatizovat procesy v kokpitu. Bohužel pro Williams nevidím světlo na konci tunelu.