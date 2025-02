Verstappen senior ve Zlíně. Na Barum Czech Rally bude závodit ve škodovce

Co by tady dělal, řeknete si.

Jeho otec Jos pojede v této sezoně mistrovství Evropy v automobilových soutěžích a chystá se také na Barum Czech Rally Zlín. Tuzemský podnik osmidílného šampionátu se přitom uskuteční v termínu, kdy má formule 1 měsíční přestávku. Je přesně v polovině mezi Velkými cenami Maďarska a Nizozemska, takže hvězda Red Bullu by mohla svého otce podpořit přímo u trati.

„Bylo by to hezké, ale s něčím takovým nepočítáme. Myslím, že Max pojede někam na dovolenou,“ pousmál se zástupce ředitele Barum rallye Petr Linhart.

Ostatně šance je opravdu minimální. Samotný Max před rokem ve švýcarském deníku Blick uvedl, že by svého otce rád častěji sledoval na trati, ovšem má rád soukromí a rallye je velmi otevřená.

„Chtěl bych jenom sledovat Jose a nemluvit s ostatními lidmi,“ uvedl Max Verstappen. „Mohl bych ho rozptýlit, takže své návštěvy na soutěžích pečlivě zvažuji.“

I bez svého syna bude Verstappen starší bezesporu patřit k hlavním atrakcím letošní 54. Barumky, která se uskuteční od 15. do 17. srpna. A nejenom proto, že 52letý Nizozemec řídí Škodu Fabii RS Rally2.

Bouřlivák Jos, který sám v minulosti jezdil ve formuli 1 a zvládl 106 závodů v kokpitu Benettonu, Simteku, Arrowsu, Tyrrellu, Stewartu a Minardi, se začal soutěžím věnovat teprve v roce 2022, přesto jich absolvoval už 38. Není přitom jen „hobby“ jezdcem, který těží ze známého jména, ale dokáže bojovat o nejvyšší příčky. Například loni začátkem prosince vyhrál prestižní belgickou Spa Rally. V konečném pořadí domácího šampionátu se díky tomu posunul na čtvrtou příčku.

„Jsem rád, že jsem objevil rallye. Můžu si parádně zajezdit a ještě k tomu mám jasný cíl,“ pochvaluje si Verstappen. „Závodění miluji. Jsem šťastný v tom, co dělám.“

Mimochodem, Josův triumf ve Spa byl mimořádný v tom, že Verstappenovi tehdy dosáhli na double. Jeho syn ve stejný den ovládl Grand Prix Kataru.

„Už nejsem tak zapojený do Maxova závodění jako na začátku jeho kariéry. Ale pořád chci, aby se mu dařilo co nejlépe, aby pořád vyhrával,“ uvedl Verstappen starší před pár dny v belgickém rallyovém podcastu, kde zároveň informoval o svém rozhodnutí zúčastnit se mistrovství Evropy. „Starost o Maxe je kromě rallye můj život. Všechno se to točí kolem motoristického sportu.“

Na jinou disciplínu si Verstappen starší zvykl možná až nečekaně rychle. Celý předchozí závodní život strávil na okruzích, kde seděl v autě sám. Tady má vedle sebe navigátora, který mu hlásí, jak má jet.

Jos Verstappen

„Porozumět výkladu spolujezdce a zvyknout si na to, že máte vedle sebe někoho, kdo neustále mluví do vašich uší, zatímco vy se snažíte soustředit na jízdu, bylo nejtěžším úkolem při adaptaci na jinou disciplínu,“ přiznal Verstappen, jehož ve fabii doplňuje zkušený Belgičan Renaud Jamoul. „Komunikaci se svým spolujezdcem mám rád. Hodně si rozumíme, můžeme si říct cokoliv.“

Kdo ještě bude s Verstappenem bojovat na evropských tratích? Na další jména je zatím brzo, svůj kontinentální program zatím nikdo nepotvrdil. Mistrovství Evropy začne až v dubnu ve španělské Andalusii. Zřejmě už u toho nebude šampion z posledních dvou sezon Hayden Paddon, který by se měl vrátit domů na Nový Zéland.

Spekuluje se o Francouzi Stéphanu Lefebvrovi, který odjel osmnáct soutěží v mistrovství světa s vozem WRC. Pokračovat by měl loňský vicemistr Evropy Mathieu Franceschi, stejně jako zkušený Nor Mads Ostberg.

Chybět by neměl ani český mistr a loňský vítěz Barum rallye Dominik Stříteský.