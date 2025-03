Vážně trpím, tohle nejsou mé chvíle, říká šampion MotoGP. Zlomil si obě ruce i nohy

Španělský jezdec na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že se nezotavuje tak rychle, jak by si přál, a zpochybnil dokonce i start v Kataru v polovině dubna. V takovém případě by se vrátil do šampionátu až v domácí Velké ceně Španělska v Jerezu 27. dubna.

Sedmadvacetiletý Martín se zranil začátkem února, kdy při těžkém pádu na testech v Malajsii utrpěl fraktury pravé ruky a levé nohy. Po operaci se snažil připravit na zahajovací Grand Prix Thajska, ale na konci února při tréninku v Barceloně měl opět pád, při němž si zlomil levou ruku a pravou nohu a podstoupil další chirurgický zákrok.

Jorge Martin jako šampion MotoGP

„Vážně trpím, tohle nejsou moje chvíle. Nedaří se mi zotavovat se tak rychle, jak bych rád,“ řekl Martín novinářům v Termas de Rio Hondo prostřednictvím videohovoru ze Španělska.

Oznámil, že po Argentině bude i závody v Austinu pouze sledovat. „A nevím, jestli budu moct závodit v Kataru. Na to je ještě brzy a určitě bych rád před tím absolvoval nějaké testy, než se vrátím k závodům, protože se fakt necítím dobře,“ uvedl tovární jezdec Aprilie, který před sezonou změnil značku po čtyřech letech spolupráce s Ducati.