„Není tady nikdo, kdo by byl pomalý. Od začátku do konce všichni jedou rychle, je těžké se prosadit,“ zjistil osmnáctiletý talent. „Ale věřím, že to není tak daleko, abychom se dostali do popředí.“

Sobotní závod dokončil na 20. místě, den nato si pohoršil o sedm příček. Nebral to nijak tragicky, naopak. „S tím jsme do toho šli, právě konkurence mě posouvá. Jsem za ní šťastný, můžu se hodně naučit. Ve finále jsem šťastný, že se víkend povedl,“ líčil v cíli, obklopený třemi blondýnkami s transparenty. Na jednom stálo Už teď jsi naše jednička, na druhém Jonášek je náš kocourek. „Je to moje ségra a její kamarádky.“

Když závod skončil, jeden z hybatelů projektu Josef Smolka se na Kocourka se smíchem obrátil: „Musels vysypat z kalhot?“ Mladík se řehtal taky a přikývl. „Hned po startu druhého závodu jsem se snažil posunout co nejvíc a přecenil jsem svoje síly do první zatáčky. Do někoho jsem ťukl a myslel jsem, že už ležím. Naštěstí jsem to ustál.“

Víkend bez pádu, to není málo zvlášť v pelotonu dravců. „Bylo jednoduché spadnout. Déšť, voda, polosucho, polomokro… Náročné podmínky.“

Absolventa oboru motomechanik chválil i Smolka: „Myslím, že v Mostě to byla pro Jonáše perfektní zkušenost. Věřím, že ve zbytku sezony se nám podaří ukázat, co je v něm a našem projektu.“

Jonáš Kocourek v závodě mistrovství světa superbiků v Mostě.

Zbytek sezony znamená pokračující boje v německém šampionátu IDM. V mistrovství světa superbiků Kocourek startoval na divokou kartu.

„Jsme tady teprve rok a po roce se dostat do mistrovství světa je obrovský úspěch. Věřím, že nás to může posunout mílovými kroky vpřed,“ nepochybuje Smolka. „Závody nám ukázaly, že je potřeba opravdová disciplína a každý člen týmu včetně jezdce musí vědět přesně, v jaký čas kde být a co dělat.“

Kocourek už před čtyřmi lety v šampionátu superbiků startoval coby patnáctiletý, tehdy v nejslabší kubatuře supersportů 300 zvládl čtyři závody. „Dostal jsem možnost jet u Kuby Smrže, vypadl jezdec. V kubatuře pod námi, kam se nechci ani nemůžu vrátit. Jsem vysoký a velký, šestistovky jsou pro mě vyhovující,“ tvrdí habán, jehož stejně vysoká sestra se v Brně věnovala basketbalu.

Kam se projekt, na němž se podílí i bývalý účastník MotoGP Lukáš Pešek, posune dál? „Vyhodnotíme postup sezony a na základě výsledků zvolíme další strategii do podzimních měsíců,“ řeší Smolka a spol. nejbližší budoucnost.

Směr daný je – vychovat mistra světa.

„Což znamená neustále pracovat, sledovat nejlepší, učit se od nich a pokračovat v přístupu, který máme,“ zmiňuje Smolka spolupráci s vysokými školami. „Zaměřujeme se na techniku, aby byla na co nejlepší úrovni.“

Aerodynamikou jako v MotoGP se stáj SP race project nezabývá, ale k řešení je i tak plno oblastí. „Jde zejména o prvky dynamiky motocyklu, jak se chová v průběhu jízdy jeho podvozek. S ČVUT v Praze jsme spolupracovali ohledně spalovacích motorů. Na špičkové úrovni superbiků i MotoGP je technický a vědecký přístup nutný.“

Jenže podstatné jsou i peníze. Bez nich to ke zlatému věnci nepůjde.

„Bavíme se o desítkách milionů korun ročně, pokud chcete konkurovat nejlepším týmům. A to my aktuálně nemáme,“ přiznává Smolka.

Zápal ano, um a znalosti taky, talentovaného závodníka rovněž. „Jezdci, proti kterým jsem v Mostě bojoval, toho mají za sebou už hodně,“ poznal Kocourek. „Máme co dohánět. Cesta je dlouhá, pojďme po ní!“