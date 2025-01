Brože na Dakaru zabrzdily zdravotní trable, dojel s přetrženými vazy v kolenu

„Věděl jsem, že je to průšvih, ale nechtěl jsem k lékaři přijít dřív. Když jedu a nevím, co to je, rudnu jenom bolestí. Jakmile to vím, tak to mám v hlavě a mohlo mě to zpomalit, což jsem nechtěl,“ uvedl Brož, který se zranil v pondělí. Přesto s tím závodil až do pátku.

„Bolest v kolenu se projevila ještě víc v jinak oblíbených dunách, které tak byly pro mě ještě větší překážkou,“ řekl.

V předposlední etapě Brož bojoval s velkými technickými problémy. V dunách na trati musel opravovat spojku. „Musel jsem ji celou rozebrat a sehnat náhradní lamelu. Zaobíral jsem se tím více než tři hodiny, nakonec se mi to zázračně povedlo opravit. Musel jsem ale pak vyrazit do cíle po provizorní trase,“ vysvětlil důvody, proč dostal vysokou penalizaci za neprojetí kontrolních bodů.

Čtyřiačtyřicetiletý závodník a majitel společnosti Montáže Brož, která v minulosti podporovala například motocyklového jezdce Filipa Salače, absolvoval Dakar v barvách nizozemského týmu BAS World KTM Racing. Již dopředu avizoval, že si startem na legendární soutěži plní sen z dětství.

„Věděl jsem, že to bude těžké, ale až na trati si člověk uvědomí, jaké výzvy ho mohou potkat. Závod prověřil nejen mou fyzickou a technickou připravenost, ale také mentální sílu a schopnost jednat pod tlakem,“ řekl Brož.

Za nejtěžší označil maratonskou etapu, kterou dokončoval až za tmy. „Byla to zkušenost, kterou nelze přenést, a ponaučení, že pokud člověk do výzvy dá vše, vrátí se mu to,“ dodal.