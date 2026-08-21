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Jediný trénink na VC Nizozemska opanoval Antonelli. Následuje kvalifikace sprintu

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  14:10

Andrea Kimi Antonelli v čele Velké ceny Belgie formule 1. | foto: AP

V jediném tréninku na Velkou cenu Nizozemska vozů formule 1 byl nejrychlejší lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli. Devatenáctiletý pilot Mercedesu předčil na trati v Zandvoortu o 121 tisícin sekundy úřadujícího světového šampiona Landa Norrise z McLarenu. Třetí byl Antonelliho týmový kolega George Russell. Páteční program pokračuje od 16.30 kvalifikací na sobotní sprint.

Antonelli usiluje v Zandvoortu, kde se závod F1 pojede letos naposledy, o sedmé vítězství v sezoně. V Nizozemsku může navýšit náskok v čele šampionátu, zatím vede o 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Ten zajel v tréninku čtvrtý čas, hned za ním byl další jezdec italské stáje Charles Leclerc.

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Loučení s domácí tratí prožívá v Zandvoortu čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Osmadvacetiletý Nizozemec zajel v tréninku až jedenáctý čas, na Antonelliho ztratil 1,376 sekund. Jeho současný týmový kolega Liam Lawson, jenž pro tento závod nahradil v kokpitu Red Bullu zraněného Isacka Hadjara, byl čtrnáctý.

Výsledky tréninku na Velkou cenu Nizozemska

Závod mistrovství světa vozů formule 1 v Zandvoortu

1. Antonelli (It./Mercedes) 1:12,949, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,121, 3. Russell (Brit./Mercedes) -0,125, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,190, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,289, 6. Piastri (Austr./McLaren) -0,659.

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