Němec vyletěl do diváků, Čech slavil. Koruna je v dobrých rukou, říká Slavík

„Byla to pro mě určitě zajímavá zkušenost. Já jsem obrovský fanda fourcrossu a musím říct, že na naší trati v Jablonci je ten fourcrossový zážitek z pozice diváka na úplně jiném levelu než jinde. Hrozně mě to bavilo a klukům jsem ve všech jízdách fandil až tak, že jsem skoro ztratil hlas,“ hlásil Tomáš Slavík.
Celou akci v bikeparku na Dobré Vodě ale bedlivě pozoroval i z organizačního hlediska. „Prohlížel jsem si divácké pozice, odkud je nejlepší se dívat, jaký je kde zvuk, protože jsem ještě nikdy nebyl v té divácké zóně. Takže jsem rád, že mám nové poznatky a na jejich základě budeme dělat pro příští rok stoprocentně nějaké změny,“ přiblížil devětatřicetiletý biker a šéf závodu.
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Po páteční kvalifikaci se v sobotu ze seriálu rozjížděk probili do finálové jízdy čtyři nejlepší jezdci. „Všichni čtyři to mohli vyhrát, protože všichni to jsou strašné rakety,“ řekl Slavík.
Finálová bitva nabídla opravdový vrchol celého programu JBC 4X Revelations a přinesla vše, co má špičkový fourcross přinášet. V první ostré zatáčce po startu vypadl z tratě po karambolu s domácím Pavlem Reinlem favorizovaný Němec Johannes Fischbach, oba tak ztratili šanci. O zlato si to pak v nervydrásajícím duelu, v němž se střídali ve vedení, rozdávali až do cíle dva bikeři – Jáchym Vaněk a Milan Myšík.
„Finálová jízda byla díky těm dvěma borcům extrémně zajímavá. Milan ztrácel, pak Jáchyma předjel v lese na kořenech, ale ten mu to na bikrosovější sekci vrátil a udržel první místo až do cíle. Já byl jako na trní, měl jsem až husí kůži a moc jsem si to užíval. Byla to přesně ta finálová jízda, jaká má být,“ tvrdil Slavík.
Nový král závodu Jáchym Vaněk z pražského týmu Sick Bike ovládl v červnu také první díl světové fourcrossové série v Dobřanech a v sobotu v Jablonci dokonale potvrdil své kvality. „Myslím si, že koruna jabloneckého závodu je v dobrých rukou. Z Jáchyma Vaňka mám velkou radost, je to mladý perspektivní sporťák, jde do toho naplno. Prostě ta správná mladá puška a má absolutně našlápnuto na celkové vítězství ve světové sérii,“ uvedl uznale na Vaňkovu adresu dvanáctinásobný vítěz JBC 4X Revelations.
„Čekal jsem ale, že o zlato bude bojovat i Němec Fischbach, ovšem hned na začátku finále byl sestřelený Reinlem. A za sebe musím říct, že to bylo až za hranicí toho, jak se jezdí fourcross. Ten zákrok byl hodně tvrdý, Johannes vylétl ven až do diváků. Takhle moc natvrdo to tam ještě nikdy nikdo nevymetl, a právě to mě vybídlo k tomu, že zrovna tato divácká sekce u první zatáčky bude propříště zavřená, protože je to pro všechny nebezpečné,“ naznačil Slavík.
Na rozdíl od minulých několika let letos přálo JBC 4X Revelations počasí a na Dobré Vodě se bavily obrovské počty fanoušků. „Podle nás bylo v jednu chvíli na kopci až osm tisíc diváků, což je brutalita. A když to spočítáme i s večerní afterparty, tak se tady mohlo celkově za celý den protočit třeba až deset tisíc lidí. Po spoustě let to byl konečně ročník kompletně bez deště a bouřek a na té návštěvnosti to fakt je znát,“ potěšilo elitního světového fourcrossaře a veleúspěšného účastníka prestižních městských adrenalinových sjezdů na kole po celém světě.
Aktuálně ale kvůli zraněnému kolenu absentuje v závodech i v tréninku. „Kdy se vrátím do akce, to je pořád velký otazník. Teď jde o test mojí trpělivosti, takové zranění vyžaduje opravdu hodně regenerace a úplný sportovní klid. Ještě minimálně dva týdny nesmím sednout na kolo, pak to začnu malinko zkoušet. A když vše půjde dle plánu, tak si myslím, že další svěťák v září už bych mohl stihnout,“ přeje si jablonecký biker Tomáš Slavík.