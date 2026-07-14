Vaněk o jabloneckém triumfu: Mrzelo mě, že Slavík nejel, chtěl jsem ho porazit

Tím šťastlivcem se v bikeparku na Dobré Vodě na extrémně náročné trati stal teprve 19letý rider Jáchym Vaněk z Úhonic. „Upřímně jsem byl zklamaný a bylo mi hrozně líto, že Tomáš Slavík nemůže jet, protože jsem ho moc chtěl porazit. Je určitě hezké vyhrát takový závod, který navíc patří do světové série, ale všichni, kdo ten závod jezdí, chtějí být tím prvním, kdo takovou hvězdu, jakou Tomáš je, porazí na jeho domácí trati. Aspoň v kvalifikaci nebo v nějaké jízdě, což se zatím nikomu nepovedlo,“ řekl Vaněk, který má bikrosovou licenci pod BMX Bohnice a jezdí za tým svého sponzora Sick Bike Praha. „Jsem strašně rád, že jsem v Jablonci vyhrál, ale porazit Tomáše by bylo ještě víc. Snad příští rok..., doufám, že bude v pořádku a pojede.“
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Němec vyletěl do diváků, Čech slavil. Koruna je v dobrých rukou, říká Slavík
Vaněk po vítězném finálovém dojezdu bouřlivě slavil triumf v objetí rodičů. „Byli nadšení. Po celou dobu, co jezdím na kole, mě podporují, a hlavně v posledních dvou měsících, kdy do toho dávám úplně všechno. Byli rádi, že už to skončilo, navíc vítězně, protože minulý měsíc se doma nemluvilo o ničem jiném, než o tomhle závodě v Jablonci, a bylo to se mnou těžké...“ přiznal s úsměvem Vaněk.
Věřil, že při Slavíkově absenci by mohl mít šanci, ale málem o ni přišel už v kvalifikační jízdě. „Tam jsem měl velký problém, protože jsem v předposlední zatáčce spadl, a bylo to na knop, abych vůbec postoupil. Nakonec jsem šel do hlavní soutěže až jako číslo 27, takže jsem měl v úvodních jízdách nejtěžší soupeře. A když jsem zvládl první jízdu, tak už jsem si tu psychiku držel až do finále,“ liboval si Vaněk a popsal boj o zlato: „Z druhé zatáčky jsem vyjížděl jako první a když jsem zahlédl, jak vedle mě letí do diváků největší favorit Němec Fischbach, tak jsem si myslel, že se tam pomíchali všichni a jedu sám. Jenže najednou mě překvapil Milan Myšík a v lese mě předjel. Naštěstí jsem na bikrosové sekci využil lepší stopu, kterou jsem měl natrénovanou, podařilo se mi udržet větší rychlost a do cíle jsem si to pohlídal.“
A jak vnímá jabloneckou trať a tisíce diváků v areálu? „Tady je to stoprocentně ten nejtěžší a nejzajímavější fourcross na světě. Na žádné jiné trati nejsou třináctimetrové skoky, takový wallride, les s kořeny a taky kameny. Je tady od všeho něco a pro diváky je to asi nejhezčí na koukání. A atmosféra je tady neskutečná, ten dav a jeho řev vás nakopne k úplně jiným výkonům a výsledkům. Třeba mně to dává velkou energii a hlavně diváci fandí úplně všem, to je moc hezké,“ tvrdí nový vítěz JBC 4X Revelations.
Díky triumfu v Jablonci má velkou šanci vyhrát celý prestižní seriál světové série, protože ovládl i první díl v Dobřanech. „Mám dvě výhry ze dvou závodů, tak si věřím a doufám, že to potvrdím na dalších dvou v Itálii a v Polsku,“ přeje si Jáchym Vaněk.