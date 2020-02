Nechci krmit holuby. Legendární autokrosař Hošek se chystá na 47. sezonu

dnes 12:00

Narodil se v polovině února, je z Kladna, pro většinu známých je to Jarda a rok co rok slýchá, jestli už není na čase s tím seknout a odejít do sportovního důchodu. Ale Jágr to i přes podobnosti není.