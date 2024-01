Motocyklistu Romančíka čeká první Dakar. Pojede i pro sousedy

Liberecký kraj tak bude mít na startu už třetího motorkáře. Tradičně se na Dakar vydává liberecký veterán David Pabiška, desátý start si letos připíše Milan Engel z Josefova Dolu, Romančíkův kolega z týmu Orion – Moto Racing Group.

Dvaatřicetiletý jezdec dobře ví, jak bolí maratonský závod. Účastnil se slavné Šestidenní, kde v roce 2016 s kolegy vybojoval bronzové medaile. Prosadil se i v endurovém poháru družstev. „V enduru člověk stráví zhruba osm hodin na motorce, je to spíše jízda na zručnost a rychlost. V dálkové rallye je potřeba ještě skloubit navigaci a vydat ze sebe maximum. To je největší rozdíl, na co se musím připravit – kontrolovat kilometry a u toho mít zapojenou hlavu, protože každá chyba se trestá,“ uvědomuje si Romančík.

Nabídku na Dakar dostal už před několika lety, kdy ho oslovil Ervín Krajčovič, šéf týmu Orion – MRG. Přijal ji však až nyní. Na podzim si vyzkoušel první dálkovou rallye. V Maroku se jela kvalifikace na Dakar a zkušený motocyklista si vedl velice dobře. Ještě v poslední etapě držel první místo mezi nováčky, nakonec skončil v celkovém pořadí na 18. místě a stal se nejrychlejším z českých závodníků.

„V závěrečném dni jsem si byl už jistější, chtěl jsem začít trochu závodit. Ale vytrestala mě velbloudí tráva. Hodně se prášilo a já tuhle překážku přehlédl. Byl jsem rád, že jsem to vůbec dojel,“ popsal svou první zkušenost s dálkovou rallye dvojnásobný domácí šampion v enduru a vicemistr Evropy ve třídě E2.

Za největší past považuje duny, s nimiž dosud neměl zkušenosti. I když má projeté ty největší motokrosové tratě v Evropě, na poušť se snadno připravit nedá. „Třeba jsem netušil, že může terén opticky splývat, když je slunce na nebi kolem dvanácté hodiny. Je velká pravděpodobnost, že nějakou dunu přehlédnete, což se mi jednou v Maroku přihodilo. Naštěstí to byl jenom třímetrový kopec. Byl jsem z toho vykulený, že jsem málem vypadl na neviditelné duně,“ divil se Romančík.

Na Dakaru se netěší na dlouhé a úmorné přejezdy. Než se závodník dostane na start měřeného úseku, může na něj čekat porce 300 nebo 400 kilometrů. „Tenhle program je pro nás motorkáře asi nejméně příjemný. Když jsme v Maroku měli takhle dlouhý přejezd, tak jsem vymýšlel různé varianty, co dělat. Tři hodiny sedíte sám a třeba si zpíváte. Na Dakar si musím nějaký program vymyslet,“ usmál se vicemistr kategorie MX1 v motokrosu.

Už před startem Dakaru musel překonat možná tu vůbec nejtěžší překážku – sehnat potřebné peníze. „Zabralo mi to hromadu času, do toho mám vlastní firmu. Neskutečně mi pomohli různí nadšenci, ale také lidi od nás z Mníšku. Podpořili mě snad všichni včetně starosty, moc jim za to děkuju,“ těší Romančíka, který na Dakaru pojede také pro sousedy.

Velké cíle si při svém prvním startu na legendárním závodě nedává. „Chci zůstat nohama na zemi a hlavně dojet. Musím udržet hlavu v klidu, trochu ubrat. První rok je seznamovací, plánuju hlavně nabírat zkušenosti. A chci moc poděkovat Milanu Engelovi, který mě také hodně posunul a předal mi zkušenosti,“ chválí Romančík svého parťáka z týmu.