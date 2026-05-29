Japonskou rallye rozjel nejlépe Evans. Stíhají ho další jezdci Toyoty

  10:33
Japonskou rallye rozjel nejlépe lídr mistrovství světa Elfyn Evans. Velšský pilot vede sedmou soutěž šampionátu po první etapě před třemi kolegy z týmu Toyota a útočí v Japonsku na třetí vítězství v kariéře po letech 2023 a 2024.Pětinásobný vicemistr světa Evans vyhrál na úzkých asfaltových silnicích polovinu z úvodních šesti rychlostních zkoušek a má v čele náskok 15,1 sekundy před Švédem Oliverem Solbergem.

Elfyn Evans na trati Japonské rallye. | foto: ČTK

O půldruhé sekundy zpět je třetí desetinásobný mistr světa a obhájce loňského vítězství Sébastien Ogier z Francie.

Blok jezdců Toyoty v čele doplňuje na čtvrté pozici Fin Sami Pajari. Až na páté příčce s téměř minutovým odstupem je nejlepší pilot konkurenčního týmu Hyundai Thierry Neuville z Belgie. Šestý je další zástupce Toyoty Takamoto Kacuta, jenž chtěl v domácí rallye útočit na vítězství.

Rallye, jež uzavře první polovinu MS, pokračuje v sobotu osmi testy a vyvrcholí zbývajícími šesti měřenými úseky v neděli.

Japonská rallye

podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 1. etapě:

1. Evans, Martin (Brit./Toyota) 1:13:07,0, 2. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota) -15,7, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota) -17,1, 4. Pajari, Salminen (Fin./Toyota) -41,5, 5. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai) -58,2, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota) -1:03,8.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Reprezentační brankář Matěj Kovář na srazu před mistrovstvím světa.

Poslední březnový den se radoval se spoluhráči z fotbalového národního mužstva z postupu na mistrovství světa, jehož byl jedním ze strůjců. O pět dní později slavil v Eindhovenu nizozemský titul....

Na zvedačky s helmou. Šampion Uno se vrací, se svou milou chce zazářit v tancích

Šoma Uno při tanci se svou partnerkou Marin Hondovou

Jste připraveni na pořádnou pecku? Tak se držte, protože dvojnásobný mistr světa Šoma Uno se od nadcházející sezony vrací na led. Jenže ne mezi jednotlivci, ale v tancích na ledě! Osmadvacetiletý...

29. května 2026  10:31

San Antonio v konferenčním finále NBA vydřelo sedmý zápas, zářil Wembanyama

Basketbalisté San Antonia se radují z výhry nad Oklahoma City v šestém utkání.

San Antonio Spurs ve finále Západní konference NBA porazili doma basketbalisty Oklahoma City Thunder 118:91 a v sérii s obhájci titulu srovnali na 3:3. Rozhodující sedmé utkání se bude hrát v neděli...

29. května 2026  7:41,  aktualizováno  10:23

Chci s Libercem dokázat něco velkého, hlásí zkušený stoper Hůlka

Obránce Lukáš Hůlka ve svém novém působišti na libereckém stadionu U Nisy.

V dresu Bohemians prožil jako stabilní opora zadních řad celkem osm sezon. Ta poslední pro něj byla navíc nejproduktivnější v kariéře - z pozice středního obránce zaznamenal čtyři góly a dvě...

29. května 2026  10:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený i Kadeřábek prodloužili smlouvy ve Spartě

Sledujeme online
Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  15:19,  aktualizováno  29. 5. 10:15

Kolik berou nejlepší hokejistky? Zámořská PWHL zveřejnila kompletní seznam platů

Brankářka Minnesoty Nicole Hensleyová zasahuje proti nájezdu Terezy Vanišové.

Kolik si vydělají nejlepší hokejistky světa? Odpověď nabízí seznam platů, který po dohodě s hráčkami zveřejnila elitní zámořská soutěž žen Professional Women’s Hockey League. Obsahuje kompletní...

29. května 2026  10:05

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým...

29. května 2026  9:59

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

29. května 2026  9:25

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG.

Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou...

29. května 2026  9:08

Tohle bude bolet. Je tu královská etapa! Pomůže Vingegaard mladému kolegovi?

Dán Jonas Vingegaard z Vismy a Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu (v bílém)...

Od našeho zpravodaje v Itálii Nad cyklisty Gira se majestátně tyčí velikáni Dolomit. Jejich jižní vstupní bránu lemují středověká města Feltre a Belluno, kde kdysi vládli i Karel IV. a Lucemburkové. Tudy do nich Jonas Vingegaard...

29. května 2026  8:58

