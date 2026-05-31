Jasná výhra a navýšení vedení v pořadí MS. Evans triumfoval v Japonsku už potřetí

  10:27
Britský pilot Elfyn Evans z týmu Toyota vyhrál potřetí během čtyř let Japonskou rallye a zvýšil vedení v mistrovství světa v automobilových soutěžích. Po polovině šampionátu vede pětinásobný vicemistr světa o 20 bodů před stájovým kolegou Takamotem Kacutou, jenž v domácí rallye skončil čtvrtý.

Elfyn Evans při Japonské rallye | foto: Profimedia.cz

Sedmatřicetiletý Evans se na asfaltových tratích v prefekturách Aiči a Gifu ujal vedení v pátek už v druhé rychlostní zkoušce a od té doby soutěž kontroloval.

Připsal si třetí vítězství v Japonsku po letech 2023 a 2024, druhé v sezoně a třinácté v kariéře.

Za sebou nechal Evans tři kolegy z Toyoty, která tak domácí rallye naprosto ovládla. Druhý skončil s odstupem 12,8 sekundy loňský vítěz z Japonska a úřadující mistr světa Sébastien Ogier z Francie, třetí byl se ztrátou 51,4 sekundy Fin Sami Pajari.

„Byl to skvělý víkend. Velké díky týmu, auto bylo na asfaltu vynikající,“ uvedl Evans, který by se rád po letech čekání dočkal premiérového mistrovského titulu. „Šampionát je dlouhý a mluvit o titulu je ještě brzy. Měli bychom si užít tuhle výhru,“ dodal Velšan.

Evans zůstává na čele Japonské rallye, posunul se za něj obhájce Ogier

Nejlepším jezdcem konkurenčního týmu Hyundai byl na pátém místě Francouz Adrien Fourmaux, jenž na vítěze ztratil přes dvě a půl minuty.

Čtrnáctidílný seriál MS pokračuje za měsíc v Řecku.

Japonská rallye

podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 3:17:08,0, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -12,8, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -51,4, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:03,5, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:34,8, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3:13,6.

Průběžné pořadí MS (po 7 ze 14 soutěží): 1. Evans 151, 2. Kacuta 131, 3. Solberg (Švéd./Toyota Yaris) 102, 4. Pajari 96, 5. Ogier 90, 6. Fourmaux 89.

Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 370, 2. Hyundai 243, 3. Toyota II 106, 4. M-Sport Ford 85.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

