Jasná výhra a navýšení vedení v pořadí MS. Evans triumfoval v Japonsku už potřetí

Sedmatřicetiletý Evans se na asfaltových tratích v prefekturách Aiči a Gifu ujal vedení v pátek už v druhé rychlostní zkoušce a od té doby soutěž kontroloval.
Připsal si třetí vítězství v Japonsku po letech 2023 a 2024, druhé v sezoně a třinácté v kariéře.
Za sebou nechal Evans tři kolegy z Toyoty, která tak domácí rallye naprosto ovládla. Druhý skončil s odstupem 12,8 sekundy loňský vítěz z Japonska a úřadující mistr světa Sébastien Ogier z Francie, třetí byl se ztrátou 51,4 sekundy Fin Sami Pajari.
„Byl to skvělý víkend. Velké díky týmu, auto bylo na asfaltu vynikající,“ uvedl Evans, který by se rád po letech čekání dočkal premiérového mistrovského titulu. „Šampionát je dlouhý a mluvit o titulu je ještě brzy. Měli bychom si užít tuhle výhru,“ dodal Velšan.
Nejlepším jezdcem konkurenčního týmu Hyundai byl na pátém místě Francouz Adrien Fourmaux, jenž na vítěze ztratil přes dvě a půl minuty.
Čtrnáctidílný seriál MS pokračuje za měsíc v Řecku.
Japonská rallye
podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích
1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 3:17:08,0, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -12,8, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -51,4, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -1:03,5, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:34,8, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -3:13,6.
Průběžné pořadí MS (po 7 ze 14 soutěží): 1. Evans 151, 2. Kacuta 131, 3. Solberg (Švéd./Toyota Yaris) 102, 4. Pajari 96, 5. Ogier 90, 6. Fourmaux 89.
Průběžné pořadí týmů: 1. Toyota 370, 2. Hyundai 243, 3. Toyota II 106, 4. M-Sport Ford 85.