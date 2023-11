Evans a Neuville se v Japonsku utkají o druhé místo v rallyeovém MS

„Do Japonska jezdím rád a je hezké se tam vracet s jistotou zisku titulu, stejně jako loni. Rychlostní zkoušky Japonské rallye jsou opravdu náročné a možná mi nevyhovují tolik jako na jiných asfaltových soutěžích,“ řekl Rovanperä.

I přes jistotu titulu nemá o motivaci nouzi. Rallye je pro tovární týmy Toyoty domácím závodem. Rovanperä se navíc bude snažit odčinit nevydařený loňský rok, kdy skončil až dvanáctý. „Loni jsme tam nepodali nejlepší výkon, tentokrát to opravdu chci zlepšit. Pro tým je to domácí rallye a všichni chceme zajet lepší výsledek. Doufám, že se nám to podaří,“ přál si třiadvacetiletý Fin.

Jako obhájce prvenství se na start postaví Neuville, který i před rokem v Japonsku bojoval o celkové druhé místo a i přes výhru jej nezískal. Stříbrnou pozici totiž uhájil jeho tehdejší týmový kolega Ott Tänak z Estonska, jenž dojel druhý. I tentokrát má belgická jednička Hyundaie horší výchozí pozici.

„Jedeme do Japonska s najetými kilometry na asfaltu ze Středoevropské rallye a vítězstvím z loňského roku. Doufáme, že budeme opět úspěšní a získáme další zkušenosti,“ řekl Neuville.

Evans až do předešlé rallye bojoval o titul, ale havárie na Středoevropské rallye jej ze hry předčasně vyřadila. Motivaci nicméně neztratil. „Chceme dobře zakončit sezonu. Japonsko není rozhodně snadná soutěž. Loni jsme až do konce bojovali o vítězství a teď bychom to rádi napravili,“ uvedl Evans, který na začátku poslední etapy ztrácel šest desetiny sekundy na Neuvillea. Hned ve druhém nedělním testu ale chyboval a nakonec skončil až pátý.