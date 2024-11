V Japonsku vyvrcholí rallyeový šampionát, Neuville má titul na dosah

„Je to pohodlný náskok,“ řekl Neuville. „Nejhorší scénář je, že potřebujeme získat šest bodů. Všechno ostatní vypadá dobře,“ uvedl šestatřicetiletý Belgičan, jenž už v MS skončil pětkrát celkově druhý. V Japonsku v roce 2022 vyhrál, ale loni soutěž nedokončil.

„Samozřejmě, cílem pro Japonskou rallye je přivézt domů titul a pomoct k titulu i týmu. Potřebujeme najít správnou rovnováhu mezi tím vším,“ řekl Neuville. O víkendu se totiž rozhodne i o poháru konstruktérů, ve kterém má nyní Hyundai náskok 15 bodů na Toyotu. Japonskou značku budou v domácí soutěži reprezentovat Sébastien Ogier, Takamoto Kacuta a třetí muž průběžného pořadí a zároveň obhájce loňského prvenství Elfyn Evans.

Tänak si uvědomuje, že nemá situaci ve své moci. „Je zřejmé, že to není o mně. Ztráta je velká a jediná věc, kterou já mohu udělat, je tlačit a získat v Japonsku co nejvíce bodů. Šampionát je teoreticky otevřený, ale jak říkám, není to jen o mně,“ podotkl Tänak, který získal titul v roce 2019.

První etapa začne čtvrteční diváckou zkouškou a bude pokračovat osmi testy v pátek. V sobotu je na programu sedm erzet a v neděli zbývajících pět včetně závěrečné, speciálně bodované power stage. Posádky, mezi nimiž nebude žádný český jezdec, absolvují celkem 302 soutěžních kilometrů.