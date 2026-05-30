Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Evans zůstává na čele Japonské rallye, posunul se za něj obhájce Ogier

Autor: ,
  14:29
Japonskou rallye vede i po druhé etapě lídr mistrovství světa Brit Elfyn Evans. Na druhé místo se posunul devítinásobný světový šampion Francouz Sébastien Ogier, který v sedmé letošní soutěži obhajuje loňské prvenství. Na Evanse ztrácí bezmála 18 sekund. Třetí je další jezdec Toyoty Fin Sami Pajari, který má manko přes 44 sekund.

Elfyn Evans jede Japonskou rallye. | foto: Profimedia.cz

Jejich týmový kolega Švéd Oliver Solberg, kterému patřilo druhé místo po úvodní etapě, v sobotu havaroval. V desáté rychlostní zkoušce narazil vítěz lednové Rallye Monte Carlo do stromu a zůstal zaklíněn vedle cesty.

Japonskou rallye rozjel nejlépe Evans. Stíhají ho další jezdci Toyoty

Jeho odstoupení pomohlo k druhé příčce Ogierovi, loňský vítěz však zatím není s průběhem soutěže spokojen. „Nejde to tak, jak jsme si přáli. Přijeli jsme sem bojovat o vítězství a nevychází to. Jedeme podobně jako Elfyn, až na jednu včerejší rychlostní zkoušku. Ztratili jsme v ní přes 16 sekund a pak to bylo těžké. Už jsem neměl takovou rychlost, abych se probojoval zpět. Trápil jsem se s pneumatikami,“ uvedl vítěz 68 světových rallye.

V neděli je na programu závěrečných šest měřených testů. Japonská rallye uzavře první polovinu světového šampionátu.

Japonská rallye

podnik MS v automobilových soutěžích

Po 2. etapě: 1. Evans, Martin (Brit./Toyota) 2:32:05,6, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota) -17,8, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota) -44,4, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota) -1:11,3, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:05,2, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai) -2:17,0.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Vsetín vs. Zlín BFotbal - 30. kolo - 30. 5. 2026:Vsetín vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Skotsko vs. CuraçaoFotbal - - 30. 5. 2026:Skotsko vs. Curaçao //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.17
  • 5.40
  • 30.00
HAOLK vs. StrakoniceHázená - 2. kolo - 30. 5. 2026:HAOLK vs. Strakonice //www.idnes.cz/sport
Živě6:5
  • 2.05
  • 6.40
  • 2.10
Švýcarsko vs. NorskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Švýcarsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 15:20
  • 1.20
  • 7.62
  • 13.10
Č. Budějovice B vs. Aritma PrahaFotbal - 30. kolo - 30. 5. 2026:Č. Budějovice B vs. Aritma Praha //www.idnes.cz/sport
30. 5. 15:30
  • 1.60
  • 3.63
  • 3.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Macháče v Paříži definitivně zastavilo zranění, s Vocelem odstoupili ze čtyřhry

Tomáš Macháč returnuje ve druhém kole Roland Garros.

Tenisté Tomáš Macháč a Matěj Vocel odstoupili ze čtyřhry na Roland Garros. Na vině je zranění Macháče, kterého už ve druhém kole dvouhry s Němcem Alexanderem Zverevem trápil zánět v patě. Do...

30. května 2026  11:52,  aktualizováno  15:08

Koho za Perušiče? Beachvolejbaloví reprezentanti hledají šestého do party

Ondřej Perušič (čelem) a Jiří Sedlák se radují z výhry nad Brazilci.

Přestože Ondřej Perušič loni ukončil profesionální kariéru, dál hraje. Věnuje se civilnímu zaměstnání a u reprezentace je asistentem trenéra. A vypomáhá i přímo na kurtu, jelikož kouč národního týmu...

30. května 2026  15:02

Giro ONLINE: Piancavallo poprvé zdoláno, úniku zbývá drobný náskok

Sledujeme online
Peloton ve 20. etapě Gira

Poslední horskou etapu mají před sebou cyklisté ve 109. ročníku Gira d’Italia. Ve 20. dějství musí zdolat 200 kilometrů a nastoupat 3750 metrů. O majiteli růžového dresu už je nejspíš jasno, ale za...

30. května 2026,  aktualizováno  15:02

Táborsko - Ostrava 0:5, hosté se v klidu zachránili. V baráži celkem vsítili osm gólů

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě...

30. května 2026  12:30,  aktualizováno  14:55

ONLINE: Švýcarsko - Norsko. Úvodní boj o finále, domácí hrají proti senzaci turnaje

Sledujeme online
Švýcarský útočník Nino Niederreiter obchází norského obránce Maxe Krogdahla...

Závěrečný víkend na hokejovém šampionátu v Curychu startuje. A to zostra, jelikož ho jako první načínají domácí Švýcaři. Ti v cestě za prvním zlatem čelí v úvodním semifinále hlavní senzaci turnaje z...

30. května 2026  14:50

Evans zůstává na čele Japonské rallye, posunul se za něj obhájce Ogier

Elfyn Evans jede Japonskou rallye.

Japonskou rallye vede i po druhé etapě lídr mistrovství světa Brit Elfyn Evans. Na druhé místo se posunul devítinásobný světový šampion Francouz Sébastien Ogier, který v sedmé letošní soutěži...

30. května 2026  14:29

Fotbalové přestupy ONLINE: Liverpool mění trenéra, Holeš prodloužil ve Slavii

Sledujeme online
Slávistický obránce Tomáš Holeš prodloužil v klubu smlouvu do léta 2028.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

30. května 2026  14:10

Liverpool mění trenéra. Po nevydařené sezoně skončil Slot, nahradí ho Iraola?

Trenér Liverpoolu Arne Slot během zápasu s Aston Villou.

V první sezoně získal titul, v té druhé ale na úspěch nenavázal. Nizozemský trenér Arne Slot po dvou letech končí na lavičce fotbalového Liverpoolu. „Odchází s naším vděkem, loňským titulem a...

30. května 2026  13:41,  aktualizováno  14:01

Jsme nadšené, líčí beachvolejbalistky po osmifinále, i když nestačily na jedničky

Kylie Neuschaeferová přihrává podání Američanek.

Šest zápasů, tři výhry. Martina Maixnerová a Kylie Neuschaeferová byly na ostravském turnaji Pro Tour Elite nejlepší z českých ženských týmů. V osmifinále vypadly s vicemistryněmi světa, v Ostravě...

30. května 2026  13:05,  aktualizováno  13:32

Natěšená Carolina, hráči zůstali pověrčiví. Hala burácela: My chceme pohár!

Útočník Caroliny Jackson Blake střílí v zápase proti Montrealu.

Do finále se dostali poprvé po dvaceti letech. Carolina v pátém zápase série roznesla Montreal 6:1 a získala trofej pro vítěze Východní konference. Suverén, který v letošním play off dosud ztratil...

30. května 2026  13:22

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Roland Garros 2026: Program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Zaplněné tribuny na kurtu Philippa Chatriera sledují finále ženské dvouhry.

Vrchol antukové části sezony právě odstartoval. Elitní tenisté od 24. května do 7. června hrají na druhém grandslamu sezony Roland Garros. V našem přehledu najdete harmonogram turnaje, program a...

30. května 2026  13:20

MS ve fotbale v TV: kde sledovat šampionát v USA, Kanadě a Mexiku

Čeští fotbalisté slaví postup na MS.

Velký fotbalový festival se kvapem blíží. Mistrovství světa v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko. Představí se na něm i Česká reprezentace. V našem přehledu najdete informace o tom, kde můžete...

30. května 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.