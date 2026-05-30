Evans zůstává na čele Japonské rallye, posunul se za něj obhájce Ogier

Jejich týmový kolega Švéd Oliver Solberg, kterému patřilo druhé místo po úvodní etapě, v sobotu havaroval. V desáté rychlostní zkoušce narazil vítěz lednové Rallye Monte Carlo do stromu a zůstal zaklíněn vedle cesty.
Japonskou rallye rozjel nejlépe Evans. Stíhají ho další jezdci Toyoty
Jeho odstoupení pomohlo k druhé příčce Ogierovi, loňský vítěz však zatím není s průběhem soutěže spokojen. „Nejde to tak, jak jsme si přáli. Přijeli jsme sem bojovat o vítězství a nevychází to. Jedeme podobně jako Elfyn, až na jednu včerejší rychlostní zkoušku. Ztratili jsme v ní přes 16 sekund a pak to bylo těžké. Už jsem neměl takovou rychlost, abych se probojoval zpět. Trápil jsem se s pneumatikami,“ uvedl vítěz 68 světových rallye.
V neděli je na programu závěrečných šest měřených testů. Japonská rallye uzavře první polovinu světového šampionátu.
Japonská rallye
podnik MS v automobilových soutěžích
Po 2. etapě: 1. Evans, Martin (Brit./Toyota) 2:32:05,6, 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota) -17,8, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota) -44,4, 4. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota) -1:11,3, 5. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -2:05,2, 6. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai) -2:17,0.