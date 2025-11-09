Japonská rallye patřila Ogierovi. V boji o titul se přiblížil Evansovi na tři body

Autor: ,
  9:00
Japonskou rallye vyhrál osminásobný mistr světa Francouz Sébastien Ogier a před závěrečnou Saúdskou rallye ztrácí na lídra seriálu Brita Elfyna Evanse jen tři body. Boj o titul vyvrcholí na Blízkém východě koncem listopadu. Teoretickou naději na triumf v šampionátu má i další jezdec Toyoty Fin Kalle Rovanperä, který má na Evanse manko 24 bodů.

Sebastian Ogier na trati Japonské rallye. | foto: Profimedia.cz

Předchozí dva ročníky Japonské rallye ovládl Evans, ale tentokrát se musel sklonit před Ogierem, který byl o téměř 12 sekund rychlejší. Jednačtyřicetiletý Francouz si připsal druhé vítězství v této soutěži po roce 2010 a svou bilanci v mistrovství světa vylepšil na 67 triumfů.

„Je to samozřejmě perfektní výsledek,“ řekl Ogier. „Byl to náročný víkend, po dnešním dešti neměl nikdo nic jisté. Jako by ta rallye začala znovu od začátku. Přiblížili jsme se (Evansovi) a doufejme, že ten poslední víkend nebude loterie,“ prohlásil francouzský jezdec po šestém vítězství v sezoně. O titul bojuje přesto, že neabsolvoval celý šampionát.

Na deštivé podmínky doplatil jeho krajan Adrien Fourmaux, který byl před závěrečnou etapou průběžně třetí. Na kluzké silnici vyjel z trati do stromů, poničil svůj hyundai a odstoupil. Na stupně vítězů se tak poprvé v kariéře probojoval Fin Sami Pajari a završil trojnásobný úspěch Toyoty na domácí půdě.

Čtvrté místo obsadil Estonec Ott Tänak a vypadl z boje o titul, který získal před šesti lety. Dvojnásobný světový šampion Rovanperä po nehodě v úvodu soutěže skončil šestý.

Japonská rallye

podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) 3:21:08,9, 2. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -11,6, 3. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -2:16,6, 4. Tänak, Järveoja (Fin./Hyundai i20) -3:18,1, 5. Munster, Louka (Luc., Belg./Ford Puma) -6:48,7, 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -7:01,5.

Průběžné pořadí MS (po 13 ze 14 závodů): 1. Evans 272, 2. Ogier 269, 3. Rovanperä 248, 4. Tänak 213, 5. Neuville (Belg./Hyundai i20) 166, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 111, ...21. Černý (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 2, 25. Mareš (ČR/Toyota Yaris Rally2) 1.

Pořadí značek: 1. Toyota 692, 2. Hyundai 464, 3. M-Sport Ford 191.

