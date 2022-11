Japonskou rallye po první etapě vede Evans, Sordovi shořel vůz

Hned v první dnešní rychlostní zkoušce skončila soutěž pro Španěla Daniho Sorda, jehož hyundai začal hořet a plameny vůz zcela zničily. „Bylo to rychlé. V autě byl cítit benzin, najednou se v něm objevilo spousta kouře, tak jsem zastavil. Snažili jsme se to uhasit, ale nešlo to. Je mi líto týmu, přijít o takovéhle auto, je to den blbec,“ řekl Sordo.

Na stejném úseku měl defekt Francouz Sébastien Ogier a ztratil téměř tři minuty. Celkově je osminásobný mistr světa desátý. „Abych se přiznal, tak nevím, co se stalo. Trať byla hodně úzká a auto moc nesedělo. Nic jsem necítil. Závod pro nás skončil,“ řekl Ogier, který obhajoval vítězství z roku 2010, kdy byla rallye naposledy součástí MS.

Závěrečná rychlostní zkouška dnes byla zrušena kvůli poničeným svodidlům, které poškodil při havárii ve čtvrté erzetě Ir Craig Breen.