Vedle toho Ogura časem 1:51,139 vylepšil rekord Masarykova okruhu.
Ogurovi se v Brně dařilo již v pátek, kdy byl nejrychlejší v tréninku a postoupil tak přímo do druhé části kvalifikace. V té svou formu potvrdil. Druhého Fabia Di Giannantonia porazil o 211 tisícin sekundy, třetí byl Francesco Bagnaia a čtvrtý lídr MS Marco Bezzecchi. Za Ogurou tak skončila hned trojice Italů.
„Podařilo se mi zajet fakt pěkné kolo. Upřímně řečeno jsem ale nečekal, že pojedu tak rychle. Je fajn, že se mi to povedlo, ale uvidíme dnes odpoledne a zítra. Čeká nás dlouhý závod,“ řekl Ogura.
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