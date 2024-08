MotoGP jsme mohli mít už tento rok, řekl Šťovíček. Sní také o F1 v Brně

„Nabídku jsme dostali na přelomu června a července, jet se mělo v polovině září. Už jsme měli na stole memorandum a přemýšleli jsme, zda tak rychle dokážeme vyjednat státní podporu a spustit prodej vstupenek. Nakonec jsme dospěli k tomu, že je na to pozdě, a odmítli jsme,“ uvedl Jan Šťovíček, předseda Autoklubu ČR, po tiskové konferenci a MotoGP v Brně.

Od příštího roku se ale v Brně už pojede, smlouva je podepsána na osm let, tzv. zalistovací poplatek má činit osm milionů eur. Co všechno bylo potřeba k obnovení Grand Prix po pětileté pauze na Masarykově okruhu?

Za společností Dorna (promotér motocyklového šampionátu) jsem se vypravil v březnu v Kataru na začátku sezony. Tam jsem s panem Ezpeletou poprvé otevřel otázku brněnského návratu, a byl jsem velice příjemně překvapen, když odpověděl, že pokud to je možné, je připraven jednat třeba hned. Že je připraven se do Brna vrátit. Věděl jsem díky tomu, že má smysl se o to snažit, začal jsem kontaktovat majitele Masarykova okruhu, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, paní primátorku Brna Markétu Vaňkovou, Národní sportovní agenturu. Dát to dohromady jednoduché nebylo, musím poděkovat i vládě České republiky, panu premiérovi Petru Fialovi a České republice jako takové za podporu. Domluvit takovou akci by nebylo možné ani bez financování z privátních prostředků, což se také podařilo zajistit.

Jak intenzivní muselo být jednání se společností Dorna?

Scházeli jsme se průběžně na závodech, řešily se detaily. Důležitější vyjednávání ale bylo doma v Česku, kde bylo zapotřebí předdomluvit podporu od kraje, města, NSA a potažmo i vlády. Nyní již existuje dotační program významných sportovních akcí mimořádné důležitosti, jejichž pořadatel má výhodu, že je podpora stanovena na určitou dobu. My budeme žádat o pět let.

Pomohlo vám při jednání, že kalendář MotoGP je letos hodně děravý a několik závodů z něho vypadlo?

(úsměv) Dorna tvrdí, že musí někoho z kalendáře vyřadit, já snad i tuším koho, ale je otázka, jestli se jí to jenom nehodilo. Kalendář trochu děravý je, to máte pravdu, a Dorna ví, že Brno je spolehlivý partner. Když se jednou smlouva podepíše, tak tady těch pět let stoprocentně odjedeme. Proto jsme byli preferovaným partnerem. Všechno se dobře sešlo.

Kdy se Grand Prix v Brně pojede?

Termín ještě není pevně stanoven, potvrzen bude až během září. Usilujeme o tradiční letní termín. V červenci máme mistrovství světa superbiků v Mostě, tak aby to nebylo hned poté. Je možné, že termínová listina pro rok 2025 už je obsazena víc, a že volnější prostor pro naše představy bude až od roku 2026. Přejeme si zůstat v srpnu, a myslím si, že to tak i dopadne.

Musí Masarykův okruh projít složitými úpravami, než na jeho trať motocykly znovu vyjedou?

Určitě je potřeba položit nový asfalt. Jezdci vám jistě potvrdí, že problémem brněnského povrchu je nedostatek gripu čili přilnavosti; když závodníci vyjíždějí ze zatáčky a přidají plyn, prokluzuje jim zadní pneumatika. Je také několik hrbolatých míst, které je potřeba srovnat, plus je v plánu úprava únikových zón v několika zatáčkách. Není třeba udělat to hned do příštího ročníku, po dohodě opravy rozložíme do několika let. Podobně se nám to povedlo u superbiků v Mostě.

Politici a zástupci motosportu ve středu 28.8.2024 oznámili, že se na brněnský Masarykův okruh od roku 2025 vrátí závody MotoGP. Na snímku český premiér Petr Fiala.

Kdo tyto opravy ponese na bedrech?

Chtěl bych poděkovat novému majiteli Masarykova okruhu (Karlu Hubáčkovi) za to, že je připraven do okruhu investovat. Velkým impulsem pro začátek jednání o MotoGP byla právě změna vlastníka Automotodromu. Jednání to přitom nebyla jednoduchá, protože finanční riziko, do kterého jde, je velké. I když investice do opravy dráhy nedosahuje výše sta nebo sto padesáti milionů korun, jak se říkalo, pořád to jsou desítky milionů korun. Bylo také zapotřebí najít finančně silného partnera, jímž je společnost Creditas, který se bude na investicích podílet. Bez toho by nebylo možné uhradit ani zalistovací poplatek. Já dokonce věřím, když vidím apetit majitele okruhu pana Hubáčka, že se nejedná o poslední významnou motoristickou akci, s níž vyrukujeme.

Jaké další máte na mysli?

Věřím, že je zde potenciál pro další podniky, třeba i z kategorie mistrovství světa a třeba i z automobilových závodů. A kdo ví. Automotodrom byl kdysi postaven tak, aby se na něm jezdila i kategorie nejvyšší.

Mluvíte o F1?

Když jsem poprvé řekl, že do Česka dostaneme mistrovství světa v rallye, ťukali si lidé na čelo. Loni jsme ho jeli poprvé. Pak jsem řekl, že sem dostaneme MotoGP. Malý je ten, kdo malé cíle má.

Už jste vstoupili do jednání o F1 v České republice?

Všechno jde, když se chce. Věřím, že bych sem formuli dostal, vím dobře jak. Mluvil jsem o tom s managementem formule, a shodli jsme se na tom, že je to jen a jen otázka peněz. Proč tedy ne? Financování by ale muselo samozřejmě být založeno úplně jinak, ne z veřejných prostředků, ale z privátních zdrojů. Rozpočet by musel být mnohem vyšší než na MotoGP, ovšem s tím, že byl určitě ziskový. Formule zažívá obrovský boom, zájem je obrovský, okruhy hlásí velké zisky.

Je F1 v Brně vašim cílem?

Kdyby se toho chopili šikovní investoři, domluvit by se to dalo. Nebylo by to tady každým rokem, nedaleko jsou Red Bull Ring a Hungaroring, ale třeba bychom se mohli střídat po roce nebo po dvou letech. Masarykův okruh na to s určitými úpravami parametry určitě má.

Jednání tedy již začala?

Řekli jsme si, že napřed dokončíme návrat MotoGP, což se – snad – již podařilo. Už jsme se ale do rozvíjení myšlenky F1 pustili. Jsme úplně na začátku, to je potřeba říct, ale jak jsem s Dornou zkoumal napřed odpověď na otázku, zda by chtěla do Brna vrátit motorky, tak jsem se potřeboval dozvědět, jestli by F1 vůbec chtěla do Brna. Odpověď byla pozitivní. Věřím tomu, že větším problémem než získat smlouvu s promotérem F1 by bylo složení skupiny investorů, která by dala dohromady finance.