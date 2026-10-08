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Tak zase nic. Kvěch divokou kartu nemá, v Grand Prix bude opět jen náhradníkem

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  10:26

Plochodrážník Jan Kvěch slaví vítězství na Zlaté přilbě v Pardubicích. | foto: ČTK

Česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude i v příští sezoně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Na čtyřiadvacetiletého jezdce se nedostalo při udílení čtyř stálých divokých karet, jejich držiteli se z rozhodnutí vedení mistrovství světa stali Brit Dan Bewley, Australan Jack Holder, Polák Maciej Janowski a Švéd Fredrik Lindgren, který bude v 41 letech nejstarším účastníkem seriálu.

Startovní listinu zveřejnili pořadatelé na webu šampionátu.

Kvěch byl v Grand Prix stálým jezdcem v letech 2024 a 2025, letos měl status druhého náhradníka a při zraněních soupeřů startoval v sedmi z deseti závodů. Jeho maximem bylo životní páté místo v srpnu v Lodži a v konečném hodnocení seriálu obsadil 13. příčku. Pro příští sezonu se vítěz nedávné Zlaté přilby alespoň posunul na pozici prvního rezervního jezdce, náhradníků je celkem pět.

Stálou účast v Grand Prix v příštím roce si zajistilo prvních sedm závodníků letošního pořadí v čele s novým mistrem světa Robertem Lambertem z Británie. Startovní pole doplnili čtyři jezdci z červencového kvalifikačního finále GP Challenge včetně vítěze pondělního Memoriálu Luboše Tomíčka Andžejse Lebeděvse z Lotyšska.

Seriál bude mít v příštím roce 11 dílů, o jeden více než v posledních dvou letech. Začne 1. května v Chorvatsku a vyvrcholí dvěma závody v Austrálii 29. a 30. října. Grand Prix České republiky se pojede jako třetí v pořadí 29. května.

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