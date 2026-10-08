Tak zase nic. Kvěch divokou kartu nemá, v Grand Prix bude opět jen náhradníkem

Startovní listinu zveřejnili pořadatelé na webu šampionátu.
Kvěch byl v Grand Prix stálým jezdcem v letech 2024 a 2025, letos měl status druhého náhradníka a při zraněních soupeřů startoval v sedmi z deseti závodů. Jeho maximem bylo životní páté místo v srpnu v Lodži a v konečném hodnocení seriálu obsadil 13. příčku. Pro příští sezonu se vítěz nedávné Zlaté přilby alespoň posunul na pozici prvního rezervního jezdce, náhradníků je celkem pět.
Stálou účast v Grand Prix v příštím roce si zajistilo prvních sedm závodníků letošního pořadí v čele s novým mistrem světa Robertem Lambertem z Británie. Startovní pole doplnili čtyři jezdci z červencového kvalifikačního finále GP Challenge včetně vítěze pondělního Memoriálu Luboše Tomíčka Andžejse Lebeděvse z Lotyšska.
Seriál bude mít v příštím roce 11 dílů, o jeden více než v posledních dvou letech. Začne 1. května v Chorvatsku a vyvrcholí dvěma závody v Austrálii 29. a 30. října. Grand Prix České republiky se pojede jako třetí v pořadí 29. května.