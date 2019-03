Za počítačem rallye neprožívám, říká světový šampion Kopecký

„Soutěž mi sedí, po jejím návratu do kalendáře jsme tady pokaždé vyhráli. Doufejme, že to vyjde i letos,“ pousmál se tovární jezdec Škody Motorsport Kopecký, který opět pojede s Pavlem Dreslerem ve voze Škoda Fabia R5.

Oba zkusí prodloužit svou báječnou sérii na domácích tratích. V Česku jsou skoro pět let neporaženi. Jejich šňůra, čítající 23 triumfů v řadě, začala v létě 2014 na Rallye Bohemia.

Jak titul mistra světa změnil váš život?

Tak, že od té doby jsem nejel žádný závod. (úsměv) Byli jsme jenom na exhibičním závodě Ice Race v Rakousku. Bohužel jsme chyběli v Monte Carlu i ve Švédsku a nečeká nás ani Korsika.

Proč?

To není otázka na mě. Je to rozhodnutí týmu a mně nezbývá než to respektovat.

Ale kdybyste mohl, hned byste na mistrovství světa vyrazil, že?

Samozřejmě.

Jak vám je, když sedíte doma a sledujete rozjetý šampionát?

Za počítačem to moc prožívat neumím. Chybí mi to.

Takže je lepší šampionát vůbec nesledovat?

To nedokážu. Chci se podívat, jak kluci jedou, jaký mají přístup. Třeba v Monte Carlu bylo hezké sledovat, když někdo jel na rozdílných pneumatikách. Člověk se může trošku poučit, odnést si nějaké informace, na čem se dá závodit, jaké pneumatiky si vybrali.

Vaše kategorie WRC2 je v úvodu sezony trošku nepřehledná vznikem nové třídy WRC2Pro určené továrním týmům. Na čele absolutního pořadí se ale nic nemění, stejně jako loni se tam pohybuje trio Ogier, Tänak, Neuville. Co od sezony čekáte?

Pokud jde o WRC2, nedokážu posoudit, proč nová kategorie vznikla. Ale Škodovka se do ní přihlásila. Pokud jde o absolutní pořadí, asi to bude zase boj těch tří jezdců. Přál bych (bývalému stájovému kolegovi) Lappimu, aby se k nim přidal. Ale zdá se mi, že dělá docela dost chyb. Asi je to spojené s tím, že má vedle sebe v týmu Ogiera a chce mu stačit, nebo podat stejný výkon. Má to hodně složité, protože Ogier je naprostý profík, což dokazuje už se třetí značkou. I s ní vyhrává skoro všechny závody.

Při posledním světovém podniku v Mexiku všechny zaujala velká nepříjemnost, která potkala Nora Mikkelsena. Na trati rychlostní zkoušky dojel k zavřené bráně, takže jeho spolujezdec musel ven z auta, aby ji otevřel. Stalo se vám někdy něco podobného?

Při seznamovacích jízdách v Maďarsku. Tehdy jsme měli výjimku a trénovali o týden dřív. Jedna brána byla zavřená a my do ní nabourali. Bylo to za zatáčkou ve chvíli, kdy jsme kontrolovali rozpis. Nebyla vidět a už nešlo zastavit, takže jsem ji porazil. Ale auto jsem naštěstí nezničil.

Místo závodění testujete novou Fabii R5. Jak často usedáte za volant?

Podle potřeby. Věnujeme se spolehlivosti jednotlivých komponentů. Nedávno jsme jezdili tři dny v Česku na asfaltu, pak ve Francii na šotolině. Máme za sebou docela dost testovacích kilometrů, pocity jsou dobré. Auto bude o kousek lepší než stávající, ale nebude to nic zásadního, protože už to současné je špičkové.

Znovu se od vás čeká titul, jenže konkurence bude větší než před rokem. Do startovní listiny přibude třeba Volkswagen nebo Hyundai. Bude to i pro vás zajímavější?

Pokud to dopadne tak, že přijdou nové značky, český fanoušek může být nadmíru spokojený. Zdejší šampionát je jeden z nejkvalitnějších v Evropě, mají se na co těšit.

Stejně tak i soupeři, ne? Porazit mistra světa pro ně musí být hodně prestižní...

To se musíte zeptat jich.

Jak se těšíte na Valašskou rallye, kterou jste ovládl už čtyřikrát?

Do kalendáře se vrátila po pauze, pořád tam ještě chybí některé tradiční erzety, které se tu dříve jezdily. Pro pořadatele je to asi složité, takže klobouk dolů, že to dokážou postavit aspoň takhle.

Důležitou součástí Valašky jsou polookruhové zkoušky, což ne všichni jezdci berou s nadšením. Jak jste na tom vy?

Vnímám to tak, že je to dané pro všechny stejně. Je jedno, jestli mám být rychlý na polookruhové zkoušce, nebo na klasickém testu. Ty polookruhové jsou dělané pro diváky a myslím si, že do budoucna to bude nezbytné, protože bez diváků nebudou sponzoři a bez nich nebudou závody. Toto je způsob, jak rallye ukázat větší mase lidí. Vložky spojené s okruhem a v blízkosti servisu jsou ideální řešení, dá se k nim vytvořit doprovodný program pro rodiny. Takže já proti tomu nejsem. Ale pokud by se měla soutěž skládat jen z polookruhových erzet, to bych taky nechtěl.

Už máte jasný program v českém mistrovství? Pojedete všechny soutěže?

Zatím to není stoprocentně dané, ale měli bychom se objevit na Valašce a na Šumavě. A potom se uvidí.

Kdy vyrazíte s novým autem?

Valašku pojedu se starým, to nové ještě není homologované. S prototypem nemůžeme závodit. Až se to podaří, tým rozhodne, kdy ho nasadíme.