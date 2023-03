Kopecký představí nový speciál, cílí na další titul. Vyhrávat chci pořád, hlásí

„Na Valašce bychom chtěli složit reparát za ten loňský závěr. Celý závod jsme vedli, až v poslední zkoušce, kdy bylo hrozné počasí, jsme se propadli o dvě příčky. Věřím, že letos to dopadne lépe a dobrým výsledkem uděláme první krok k obhajobě mistrovského titulu. V naší pozici nemůžeme mít menší cíle,“ řekl Jan Kopecký na začátku sezony.

Vstupuje do ní znovu pod hlavičkou Agrotec Škoda Rally Teamu. Pokud se mu podaří vybojovat další český titul, bude jeho jubilejním desátým.

„Čísla pro mě až tak zajímavá nejsou. Vítězství naopak stále ano,“ pousmál se jezdec při představování svého nového vozu Škoda Fabia RS Rally2, do něhož usedne opět s navigátorem Janem Hlouškem. Čekají ho i další mety. „Osobně si statistiku tolik nevedu a vždy se snažím uspět. Desítka je krásné číslo. Desetkrát jsme vyhráli Barumku, a když vyhrajeme letos pojedenácté, budou to dvě jedničky a bude to lepší,“ pousmál se bývalý mistr světa v kategorii WRC2.

Testovací prototyp nové Škoda Fabia RS Rally2 je umístěn v Technickém muzeu v Praze

Plánuje se představit ve všech sedmi závodech českého šampionátu. Speciál Škoda Fabia RS Rally2 bude v Česklu mít jako jediný. Na jeho vývoji se osobně podílel, díky čemuž nasbíral řadu zkušeností. Další novinkou je pro něho také návrat k pneumatikám Michelin.

Jedno z posledních testování nasměroval do okolí Hustopečí, kde má Agrotec Škoda Rally Team základnu. „Pořídit tento speciál bylo nesmírně těžké, přece jen Škoda se snažila v tomto období vykrýt šampionáty nadřazené národním, jako jsou WRC a ERC. My jsme však auto poptávali velice brzy, už někdy v loňské sezoně. Nakonec dorazilo do našeho zázemí v Kostelci nad Orlicí začátkem března. Dnes už mohu zpětně říci, že existovala úvaha, že bychom se s ‚eresem‘ zúčastnili už loňské Barumky, což se nerealizovalo,“ naznačil Kopecký.

Nový vůz Jana Kopeckého

S vozem byl podle svých slov od začátku spokojený. Přiznává však, že nemá přebytek náhradních dílů. „Zároveň nemáme ani plán B, pokud by došlo k nehodě. Musíme si dávat pozor,“ pousmál se.

Narozdíl od domácího šampionátu, který absolvuje kompletní, Kopecký nejspíš v říjnu vynechá „český“ podnik mistrovství světa. „Chuť by byla, ale...“ naznačuje, že půjde především o peníze. Kopecký spočítal, že jednorázový start v MS přijde na 60 000 eur, v přepočtu až 1,4 milionu korun.

„Samozřejmě jsem rád, že se u nás mistrovství světa pojede, ale z mého pohledu by bylo fajn, kdyby se to v Čechách odjelo celé. Kdyby to nebylo namixované mezi třemi státy. Je to ale zajímavý koncept. Jedinečný tím, že se bude startovat v Praze a pojede se tady i super speciálka,“ řekl ke Středoevropské rallye.