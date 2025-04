Pech hubne a i on se porve o titul, pojede se o desetinky, vyhlíží Kopecký konkurenci

Jedním z těch, které myslí, je šampion za rok 2024 Dominik Stříteský. „Klobouk dolů před ním, špičkový výkon,“ prohlásil Kopecký o pětadvacetiletém pilotovi, který letos upřednostnil mistrovství Evropy.

Cesta k českému trůnu je tak volná a ve frontě túruje motory ambiciózní paleta závodníků. Třiačtyřicetiletý Kopecký titul získal už desetkrát a po úspěchu touží znovu.

Angažoval Stříteským uvolněného spolujezdce Jiřího Hovorku, podařilo se mu naplnit rozpočet, Škodu Fabia RS Rally2 má v nových barvách a v neposlední řadě chce dělat radost synům Josefovi a Janovi, kteří s ním jezdí na všechny závody.

„I kvůli nim pokračuju.“

Přibližte, jak blízko, nebo daleko, byl konec vaší kariéry?

Bylo to ve hře, samozřejmě. Staršímu synovi Pepovi bude šest a v září jde do školy. Honzík ho dohání. Chtějí být s námi a já se jim chci věnovat, což nejde, když jsem pořád pryč. Závodění mě ale stále baví. Navíc se partneři vyjádřili, že mají zájem nás nadále podporovat, za což jim patří velký dík. Kdybych musel shánět nové, asi už bych do toho nešel.

K pokračování tedy přispělo, že tým šlape?

Ano, přesně tak. Ale není to jen o tom. Nejdůležitější bylo, že seženeme rozpočet v plné výši, aby celý tým mohl odvádět profesionální výkon. A nakonec i mí kluci chtějí, abych závodil. Jezdí se mnou všude. Když se vracím do servisu, vidím jejich rozjasněné úsměvy a jak chtějí se vším pomáhat... I to přispívá.

Jdete nicméně teď spíš rok po roce, než že byste měl dlouhodobé plány?

Dá se to tak říct. Nechci kreslit víceleté projekty, nemá to smysl. Situace se může rapidně změnit, cokoli se může přihodit i v průběhu sezony. Závodění pro mě už není nejvíc, je to rodina a naši kluci.

Sezona začíná už příští víkend na Rallye Šumava a bude velmi zajímavá, náročná, proběhly četné výměny vozů i spolujezdců. Jak se těšíte?

Moc. Neřekl bych, že sezona bude náročná – bude krásná. Čím větší je konkurence, tím víc se těším. My budeme se snažit být co nejrychlejší, abychom urvali titul, ale nebude to jednoduché, počítám, že pět, šest jmen se bude prát o první místo na každé soutěži. Dominik Stříteský okoření tři závody, bude tady Rakušan Simon Wagner s hyundaiem, s tím jede taky Erik Cais, rychlý byl loni Adam Březík, Filip Kohn absolvuje celou sezonu...

A Václav Pech vyměnil Ford Focus WRC za Citroën C3 Rally2, čili se vrací do bodované kategorie.

Bude určitě rychlej, s týmem pro to dělá maximum. Má šikovné mechaniky, techniky, určitě auto vyladí tak, aby mu sedělo. Slyšel jsem, že hodně hubne, takže věřím, že se taky bude prát o titul. Dokáže řídit jakékoliv auto velice dobře a velice rychle, je jedním z nejlepších jezdců, které tu máme. Akorát byl limitovaný svou váhou – v těhle autech musíte mít veškeré detaily na vaší straně, abyste mohli vítězit. Jede se o desetinky, o vteřinky. Rozhoduje každý faktor.

Když zmiňujete hubnutí, připravujete se i vy nějak speciálně?

Není to jednoduchý, měřím 191 centimetrů a když mám kolem 85 kilo, cítím, že už nemám sílu. Ale abych dovysvětlil – v téhle kategorii jsou pravidla i pro posádku, jež musí splňovat minimální váhu 160 kilogramů včetně helmy, kombinézy, bot. Zkrátka výstroje. Pokud máte míň, musíte auto dovážit. My s Jirkou Hovorkou budeme přes limit určitě, ale když byl Jirka u Dominika, museli auto dovažovat. Snažíme se jít na hranici se vším.

Nemrzí vás, že Dominik Stříteský nebude obhajovat titul?

Mrzí mě, že nepojede celý šampionát. Furt tajně doufám, že pojede všechny závody. On je extra talent, vyznal jsem mu to několikrát, jsem na něj pyšný, titul si zaslouží.

Dodal byste ještě něco k dalším soupeřům?

Adam Březík ukázal minule v Hustopečích, že nás dokáže udržet za zády, i když tempo bylo zběsilé. Ustál všechny krizovky a měl i štěstí, ale to k rallye patří. Otázka je, co s kluky udělá otcovství, Adam i Dominik jsou čerstvě tátové. Se mnou nic neudělalo, mělo pozitivní vliv. S Adamem jsme do sebe šťourali, říkal mi: „Trochu zpomal ne, když už máš druhého kluka.“ Já na to: „Proč bych to měl dělat?“ Těším se, až se se všemi uvidím.

Před sezonou jste jako mnozí kolegové přivítal nového spolujezdce. Co bylo impulsem ke změně?

Bylo to pro mě strašně složité, protože Honza Hloušek je bezvadnej kluk a odváděl skvělou práci. Té nicméně neustále přibývá a Jirka Hovorka bydlí tři minuty ode mě. Kdykoli potřebuju, zavolám a on s čímkoli pomůže. Zatímco Honza bydlí až v Jablonci, cesta trvá déle, má své aktivity, byznys, nedokáže se tolik věnovat dalším věcem, které bych potřeboval. A další věc...

Ano?

Přece nenechám spolujezdce, co udělal titul, sedět doma na gauči. Teď to zlehčuju, nicméně Jirka se několik let zpátky, když začínal jezdit s Dominikem, vyjádřil, že by si vedle mě jednou sednout chtěl. Letos jsem mu to tedy dopřál.

Je to velká změna pro tým? Věříte si hned na první závod?

Jirku znám celý život, dokonce u nás pracoval – dělal mi mechanika, když jsem před dvaadvaceti lety závodil s Octavií WRC. Věřím, že souhra přijde okamžitě. Jirka zná mé onboardy i rozpis, protože jsou všem k dispozici. Neskrývám to, dávám tím v podstatě prostor i konkurentům, aby se mohli poučit nebo něco přiučit. Chtěl bych, aby mladí kluci z Čech patřili minimálně k evropské špičce.