Kopecký čeká na první letošní závod: Je to závislé na financích

Letošní sezonu ale nejúspěšnější domácí rallyový jezdec posledních let začne na Valašské rallye, prvním podniku českého šampionátu, v němž je už několik let neporažen, až na konci března.

Kolik závodů pojede v seriálu mistrovství světa, kde obhajuje loňský titul, zatím neví. To řeší s továrním týmem Škoda Motorsport, se kterým podepsal spolupráci i pro letošní rok.

„To víte, že bych chtěl závodit. Každý odjetý závodní kilometr je za odměnu, ale je to hodně závislé na financích. Proto musíme kalendář dobře naplánovat,“ řekl závodník z Kostelce nad Orlicí.

Nemrzí vás o to více, že první závod seriálu WRC2 slavné Monte Carle, kde jste vloni vyhráli, byl bez vás?

Samozřejmě, že mrzí. Chtěl bych odjet co nejvíc závodů ve světě, navíc se nám tam minule dařilo, takže jsme mohli čerpat ze zkušeností, které jsme tam nabrali. Ale tak to je a já se budu těšit na závody, kde pojedeme.

Před začátkem sezony se v médiích řešila možnost, že byste mohl jet v soukromém týmu.

Bavili jsme se i o téhle variantě. Kdybychom sehnali dost prostředků, dalo by se odjet více závodů, ale to je opravdu závislé na penězích. Pro mě by nebylo dobré jet na závody s neúplným rozpočtem, tak bych to rozhodně nechtěl. Samozřejmě, že kdyby k něčemu takového došlo, jezdil bych jedině se škodovkou.

Jan Kopecký na trati Turecké rallye

Nakonec ale máte i na letošní sezonu dohodu s továrním týmem Škoda Motorsport.

A jsem za to moc rád. Zázemí továrního týmu je skvělé.

V domácím šampionátu jste se svými zkušenostmi a s právě takovým týmem už několik let neporazitelní.

Je super, že se nám daří vyhrávat. Kdyby to tak nebylo, tak bych rozhodně v továrním týmu nejezdil. Ale série, kterou máme s Pavlem Dreslerem, je unikátní. Samozřejmě, že nám k ní pomohlo i štěstí, protože jsme za ty roky neměli žádný vážnější problém, který by se nedal zvládnout.

Když se vrátíme k loňské sezoně, kdy jste se stal mistrem světa, kam takový úspěch řadíte?

Pro mě je to rozhodně nejvíc. Sice jsme už několik titulů získali v jiných podnicích, ale mistrovství světa je jen jedno. Nejraději si vzpomínám na závody v Německu, kde jsme i přes defekt dokázali vyhrát, to pro mě byl rozhodně nejlepší moment sezony.

Škoda by měla v průběhu roku nasadit novou evoluci speciálu Fabia R5, co vám ukázaly testy?

Těžko se to porovnává, ale podle mých zkušeností a pocitů myslím, že je lepší. Ale nelze čekat razantní zlepšení, protože už dosavadní R5 je na limitech.

Kdy pro vás tedy letošní sezona začne?

Zatím to je tak, že by měla začít prvním podnikem domácího šampionátu, což je Valašská rallye.

Máte stále motivaci do domácích závodů, kde vás nikdo neporazil už několik sezon?

Kdybych motivaci neměl, tak bych skončil. Závodění mě strašně baví a každý odjetý kilometr si užívám.

Uvažoval jste, co byste chtěl dělat po závodní kariéře?

U aut bych rozhodně chtěl zůstat. Líbilo by se mi třeba být ředitelem nějakého týmu.