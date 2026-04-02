Místo konce pro další titul? Kopecký: Stále nás to baví, partneři nás podpořili

Před minulou sezonou se o tom mluvilo hodně. Před letošní to přece jen trochu utichlo – a oprávněně. Jan Kopecký, fenomén českého rallye, se navzdory úvahám a řečem o odchodu do závodnického důchodu znovu pustí do boje o domácí mistrovský titul.
Jan Kopecký s Jiřím Hovorkou slaví vítězství na Barum rally.

Jan Kopecký s Jiřím Hovorkou slaví vítězství na Barum rally.

„Spekuluje se o tom už delší dobu,“ přiznal jedenáctinásobný český šampion před sezonou, v níž bude usilovat o navýšení svého vedení v počtu získaných domácích titulů.

Před blížícím se prvním podnikem šampionátu měl rozhodování jednodušší. „Více jsem o tom přemýšlel po sezoně 2024, pak ale vyšla nová pravidla pro vozy WRC platná od roku 2027, tak jsem si řekl, že zkusím počkat, jestli Škodovka to 'wéercéčko' neudělá, protože by ty vozy měly vycházet z vozů Rally2. Důležité bylo, že nás podpořili partneři. Navíc nás to stále baví, takže pokračujeme,“ uvedl jezdec z Kostelce nad Orlicí.

Do nové sezony tak borec jezdící už několik let v barvách hustopečského Agrotec Škoda Rally Teamu vyrazí s novým vozem. Bývalý tovární jezdec Škody je stále věrný speciálům mladoboleslavské automobilky, závodit bude s nejnovějším modelem vozu Škoda Fabia RS Rally2.

Jan Kopecký na trati Barum rally

„Jedná se o edici vozu k oslavám 125 let Škody Motorsport. Oproti předešlému modelu jsou některé komponenty odlehčené. Nechybí nové ochranné prvky a je tam i nějaké praktické příslušenství tak, aby se posádka s autem sžila co nejrychleji a hned fungovala stoprocentně,“ popsal Kopecký, jenž bude stejně jako loni závodit s navigátorem Jiřím Hovorkou.

Čtyřiačtyřicetiletý Kopecký loni vyhrál v domácím šampionátu tři z šesti rallye a v celkovém hodnocení porazil druhého Rakušana Simona Wagnera o 33 bodů. Výsledkem byl rekordní jedenáctý titul, na který se bude snažit letos navázat.

„Cíle si můžeme dávat jakékoliv, ale myslím si, že špička bude stejně početná jako v minulé sezoně. A všichni budou chtít získat titul a samozřejmě se o to budeme snažit i my. Věřím, že sezona bude zajímavá," řekl Kopecký.

Jak početná bude konkurence, to se podle Kopeckého uvidí až na konci dubna, kdy se uskuteční Rallye Šumava, první závod českého šampionátu.

„Startovka ještě není kompletní. Předpoklady ale jsou, že špička bude stejná. Otázkou je, jestli přijde někdo nový a jestli u nás opět pojede Simon Wagner. Kdyby jel Simon a vedle toho přibyla třeba další dvě jména, tak já budu jen rád,“ uvedl Kopecký.

Stupně vítězů na Barum rally: zleva druhá posádka Jon Armstrong, Shane Byrne, vítězové Jan Kopecký a Jiří Hovorka a třetí Andrea Mabellini a Virginia Lenziová

První soutěžní start v nové sezoně Kopeckého čeká už příští týden v sobotu na Rallye Morava, kterou začne rallyesprint série. „Co jsem se díval na startovní listinu, je v ní hodně mladých rychlých kluků. Je to pro nás všechny takový rozstřel před Šumavou,“ míní Kopecký.

Rodák z Opočna zahájil svoji motoristickou kariéru v okruhových závodech po vzoru svého otce Josefa, špičkového jezdce právě na okruzích. V osmnácti letech ale dal přednost soutěžním závodům, což jeho otec zpočátku nesl těžce. Nakonec se to ale ukázalo jako dobrá volba a brzy začaly přicházet úspěchy. Vedle domácích titulů slavil i na mezinárodních závodech, získal titul mistra Evropy, Asie, je i světovým šampionem v kategorii WRC-2.

Ledecká zaujala novým vzhledem. Fanoušci ji přirovnali k Avril Lavigne

Ester Ledecká zaujala fanoušky nezvyklou barvou vlasů

Trojnásobná olympijská medailistka Ester Ledecká se na sociálních sítích pochlubila návštěvou divadla, fanoušky však více zaujal její vzhled. Neobvyklá barva vlasů podle nich české sportovní hvězdě...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Prezident, politici i sportovní legendy. Kdo na Letné slavil postup Čechů na MS?

Prezident Petr Pavel a David Trunda

Čeští fotbalisté na Letné dosáhli klíčového úspěchu, když v barážovém utkání proti Dánsku po dvaceti letech vybojovali postup na mistrovství světa. Rozhodující zápas přilákal na stadion tisíce...

James málem psal historii i s Kennardem. Curry je zpět, jenže výhru netrefil

Střídání generací, Cooper Flagg (32) z Dallas Mavericks přijímá gratulaci...

Souboj nejstaršího a nejmladšího hráče NBA poprvé dopadl lépe pro toho druhého. Devatenáctiletý Cooper Flagg táhl basketbalisty Dallas Mavericks k výhře 134:128 nad Los Angeles Lakers, když zapsal 45...

6. dubna 2026  7:41,  aktualizováno  9:38

Zákon silnějšího, kývl po Flandrech Van der Poel. Pogačar už velí: Teď si užít kostky

Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem...

Ten pohled měl před očima už mnohokrát, přesto ho nikdy neomrzí. Do cíle cyklistického monumentu Kolem Flander zbývaly dva kilometry a Slovinec Tadej Pogačar se ohlédl za sebe. A tam nikdo. Jen...

6. dubna 2026

O Češích v Barceloně: Satoranskému i Veselému končí smlouvy. Co bude dál?

Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Společně v Barceloně působí od roku 2022, kdy se Tomáš Satoranský vrátil do Evropy ze zámořské NBA a Jan Veselý přestoupil z tureckého Fenerbahce. Hned v první sezoně slavili titul ve španělské lize...

6. dubna 2026  8:39

Má titul s tahačem, teď Lacko míří do terénu: Oříšek? Závislost na navigátorovi

Piloti Adam Lacko (vpravo) a Martin Koloc před vozem Revo Red-Lined T1+.

Už i na Adama Lacka došlo. Asfalt mění za terén, samotu za navigátora. Poprvé kariéře. Evropský šampion v závodech tahačů z roku 2017 bude letos jezdit ve své stáji Buggyra ZM Racing v terénním...

6. dubna 2026  8:26

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Bouzková vybojovala v Bogotě titul! Outsiderka ji nezaskočila ani ve finále

Marie Bouzková hraje bekhend ve finále turnaje v Bogotě.

Tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA. V téměř tříhodinovém finále nasazená jednička porazila 6:7, 6:2, 6:2 turnajovou osmičku Pannu Udvardyovou z Maďarska....

5. dubna 2026  12:36,  aktualizováno  22:20

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Opava z trojky vládla i padla, výhru Ústí vystřelil Vyoral. Slaví i Písek

Nick Johnson z Ústí nad Labem zakončuje na opavský koš.

Basketbalistům Opavy nepomohlo v 13. kole ligové nadstavby ani 17 tříbodových košů k vítězství v Ústí nad Labem. Domácí Sluneta vyhrála 98:95 a oplatila Slezanům únorovou porážku z utkání o třetí...

5. dubna 2026  20:49,  aktualizováno  21:51

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

