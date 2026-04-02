Místo konce pro další titul? Kopecký: Stále nás to baví, partneři nás podpořili

„Spekuluje se o tom už delší dobu,“ přiznal jedenáctinásobný český šampion před sezonou, v níž bude usilovat o navýšení svého vedení v počtu získaných domácích titulů.
Před blížícím se prvním podnikem šampionátu měl rozhodování jednodušší. „Více jsem o tom přemýšlel po sezoně 2024, pak ale vyšla nová pravidla pro vozy WRC platná od roku 2027, tak jsem si řekl, že zkusím počkat, jestli Škodovka to 'wéercéčko' neudělá, protože by ty vozy měly vycházet z vozů Rally2. Důležité bylo, že nás podpořili partneři. Navíc nás to stále baví, takže pokračujeme,“ uvedl jezdec z Kostelce nad Orlicí.
Do nové sezony tak borec jezdící už několik let v barvách hustopečského Agrotec Škoda Rally Teamu vyrazí s novým vozem. Bývalý tovární jezdec Škody je stále věrný speciálům mladoboleslavské automobilky, závodit bude s nejnovějším modelem vozu Škoda Fabia RS Rally2.
„Jedná se o edici vozu k oslavám 125 let Škody Motorsport. Oproti předešlému modelu jsou některé komponenty odlehčené. Nechybí nové ochranné prvky a je tam i nějaké praktické příslušenství tak, aby se posádka s autem sžila co nejrychleji a hned fungovala stoprocentně,“ popsal Kopecký, jenž bude stejně jako loni závodit s navigátorem Jiřím Hovorkou.
Čtyřiačtyřicetiletý Kopecký loni vyhrál v domácím šampionátu tři z šesti rallye a v celkovém hodnocení porazil druhého Rakušana Simona Wagnera o 33 bodů. Výsledkem byl rekordní jedenáctý titul, na který se bude snažit letos navázat.
„Cíle si můžeme dávat jakékoliv, ale myslím si, že špička bude stejně početná jako v minulé sezoně. A všichni budou chtít získat titul a samozřejmě se o to budeme snažit i my. Věřím, že sezona bude zajímavá," řekl Kopecký.
Jak početná bude konkurence, to se podle Kopeckého uvidí až na konci dubna, kdy se uskuteční Rallye Šumava, první závod českého šampionátu.
„Startovka ještě není kompletní. Předpoklady ale jsou, že špička bude stejná. Otázkou je, jestli přijde někdo nový a jestli u nás opět pojede Simon Wagner. Kdyby jel Simon a vedle toho přibyla třeba další dvě jména, tak já budu jen rád,“ uvedl Kopecký.
První soutěžní start v nové sezoně Kopeckého čeká už příští týden v sobotu na Rallye Morava, kterou začne rallyesprint série. „Co jsem se díval na startovní listinu, je v ní hodně mladých rychlých kluků. Je to pro nás všechny takový rozstřel před Šumavou,“ míní Kopecký.
Rodák z Opočna zahájil svoji motoristickou kariéru v okruhových závodech po vzoru svého otce Josefa, špičkového jezdce právě na okruzích. V osmnácti letech ale dal přednost soutěžním závodům, což jeho otec zpočátku nesl těžce. Nakonec se to ale ukázalo jako dobrá volba a brzy začaly přicházet úspěchy. Vedle domácích titulů slavil i na mezinárodních závodech, získal titul mistra Evropy, Asie, je i světovým šampionem v kategorii WRC-2.