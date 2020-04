Doufám, že se alespoň nějaký závod letos pojede, říká Kopecký

Člen továrního týmu Škoda Motorport doufá, že dostane šanci odjet alespoň jednu rallye. Ve volném čase se Kopecký udržuje ve fyzické kondici, věnuje se rodině a společně s otcem se snaží zajistit chod rodinné firmy zaměřené také na motorsport.

„Situace je složitá. Je zavřená celá Škodovka, včetně motorsportu, takže je vše omezené. Snažíme se fungovat alespoň na firmě u nás v Kostelci nad Orlicí, abychom zajistili práci pro kluky, které tady na dílně máme. Testovat se v nouzovém stavu nedá. Čekáme na informace, co se bude dít a jak se bude dál postupovat,“ řekl Kopecký. V závodním autě seděl naposledy na konci února, kdy se zúčastnil testování ve Francii.

Tovární tým Škoda Motorsport ohlásil na letošek s předstihem změnu strategie a plánoval omezit počty závodních startů. Například Kopecký se měl představit jen v českém šampionátu. Nakonec zřejmě bude jeho startů ještě méně, než čekal.

„Je to vyšší moc, nikdo s tím nic neudělá. Jen musíme věřit, že současná opatření nebudou mít těžké důsledky pro celý rallyesport, i když se obávám, že asi ano. Myslím si, že budou trpět všichni lidi, nejen rallyesport. Věřím ale, že se z toho rychle oklepeme a začne se závodit,“ přál si mistr světa v kategorii WRC2 z roku 2018.

Aktuálně prvním závodem MČR je červnová Rallye Hustopeče. Reálnější však je, že by sezona začala v srpnu přeloženou Valašskou rallye. „Doufám, že jim to vyjde a alespoň nějaký závod se letos pojede. Během června asi na Hustopeče můžeme zapomenout, červenec je ještě daleko. Třeba se situace rapidně zlepší, i když... když se podíváme do dat, jak to všude probíhá, hlavně v Asii, tak letošní sezona moc optimisticky nevypadá,“ uvedl Kopecký.

Nejlepší český rallyeový jezdec posledních let doufá, že se pojede alespoň nějaký závod. „Pokud by se jely nějaké podniky, tak bych se alespoň na jednom chtěl sklouznout,“ řekl rodák z Opočna.

Pořadatelé Valašské rallye připravili pro jezdce i fanoušky zatím alespoň virtuální soutěž. Kopecký však na startu bude chybět. „Zaregistroval jsem to, ale bohužel už nemám volant ani hru, na které se závod jede. Pokud ale bude současný stav panovat ještě dlouho, tak uvažuju, že bych si volant koupil,“ přiznal Kopecký. „Závodit mě baví v jakékoliv formě a i když je to na počítači, tak je to pořád nějakým způsobem závod,“ doplnil.

Motorsport navíc zatím do kategorie esport přešel ze všech sportů nejvýrazněji. „Esport je všeobecně na vzestupu, nejen v motorsportu. Zúčastnil jsem se před časem v Mladé Boleslavi turnaje ve fotbale a v hokeji a byl jsem docela překvapený, kolik tam bylo lidí a kolik poté v sále muzea sledovalo finálový zápas fotbalu. Já osobně ale aktivním účastníkem těchto věcí nebudu, už jsme na to starý,“ pousmál se osmatřicetiletý závodník.



Dostatek volného času Kopecký věnuje i rodině a péči o téměř ročního syna Josefa. „Od únorového testu jsem prakticky neustále doma. Snažíme se dát do pořádku dům, kde bydlíme. Člověk začal dělat věci, které pořád odkládal a nechtělo se mu je dělat. Má to své pozitivum v tom, že jsem pořád s rodinou,“ dodal Kopecký.