Kopecký jede na Bohemku pojistit si desátý titul. Co na to Cvrček?

Nemusí to ještě vyjít, ale je velmi pravděpodobné, že se tak stane. Už v neděli totiž může soutěžní jezdec Jan Kopecký znovu posunout svůj rekordní zápis do historie českého rallye. Na v pátek startující Bohemia rallye totiž může zvýšit svůj velký náskok v čele domácího šampionátu do takových rozměrů, že získá jistotu titulu.