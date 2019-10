Kopecký titul ve WRC2 neobhájil. Měl jsem jinou roli než loni, říká

„Když usilujete o titul v jednotlivcích, jede se přece jen trošku jinak,“ vysvětlil Kopecký, který podruhé závodil s navigátorem Jan Hlouškem. Ve Škodě Fabii R5 Evo dojeli absolutně jedenáctí, ve své kategorii byli druzí.

Zkuste srovnat letošní a loňské vystoupení na Katalánské rally.

Natáhnu to na celou sezonu, protože jsme byli v trošku jiné pozici. Před rokem jsme měli šanci bojovat o titul, letos jsme byli nasazováni do šampionátu tak, abychom Škodovce pomohli v soutěži týmů, takže naše role byly rozdílné. A když člověk jede o titul, je to mnohem jednodušší, než když má za úkol dojet do cíle a sbírat body. Ale tak to prostě je. Na druhou stranu jsem za tuto šanci rád. Znovu jsme se mohli ukázat ve světě.

Mrzelo vás dlouho, že nebudete titul obhajovat?

Role byly jednoznačně dané od začátku sezony. Kalle (Rovanperä, týmový kolega a letošní mistr světa WRC2PRO) navíc získal finance od sponzorů a mohl startovat na jiných závodech. Takovou šanci jsme měli taky, ale sponzora jsme nezískali.

Těší vás aspoň značkový titul?

Všichni víme, co je WRC2PRO za seriál (je určený výhradně pro tovární týmy). Konkurence je velká, ale vozů tady nestartuje tolik. Myšlenka FIA se nepovedla. Doufejme, že s tím pro příští rok něco udělají, protože pole WRC2 je pestré a je škoda rozdělovat ho na dvě skupiny.

V Katalánsku jste soupeřil s Rovanperäm a Norem Madsem Ostbergem z Citroënu, který vaši klasifikaci ovládl. Jaký byl vaše vzájemný souboje?

Na šotolině to nebylo o soubojích, dívali jsme se na ně zezadu. Na asfaltu jsme začali poměrně rychle a Madsovi to nešlo. Ale pak zlepšil nastavení, přizpůsobil se a jel hodně rychle. Pro nás potom byla povinnost dojet do cíle bez riskování a bez defektu. Člověk musí přijmout roli, kterou dostal od vedení. Proto jsem sem přijel.

Jan Kopecký na Katalánské rallye.

Takže šanci na výhru ve vaší kategorii jste ztratil už v pátek na šotolině?

Těžko říct. Mads jel pěkně i na asfaltu, asi bychom ho těžko stíhali. Na druhou stranu bychom byli v boji, možná bych ze sebe dokázal vymáčknout víc.

S novou evolucí fabie jezdíte od května. Už se na ni můžete spolehnout stejně jako na předchozí verzi?

Je to blízko k maximu, ale člověk musí pořád vymýšlet něco nového. I věci, u nichž si říká, že jsou nesmyslné, můžou fungovat. Škodovka je nejspolehlivější auto ze všech značek, ale pokud tým chce, aby auto bylo rychlé, je potřeba na tom neustále pracovat a zlepšovat ji.

Takže vás čeká ještě hodně práce?

To by bylo stejné i s předchozí verzí. Je to práce, která nikdy nekončí. Když si člověk řekne, že je hotovo, konkurence mu uskočí. Závod nám ukázal, že řadu detailů ještě potřebujeme vyladit. Na šotolině i na asfaltu.

Podruhé jste startovat s navigátorem Janem Hlouškem. Jaké to bylo?

Na šotolině jsme ze začátku trošku hledali rytmus, ale pak už to bylo dobré a na asfaltu úplně bez chyb. Jeli jsme spolu jen dva závody, byla to zápůjčka. Honza se vrací zpátky k Filipu Marešovi. Moc mu děkuju. Byla to pro něj obrovská výzva, zhostil se jí velice zodpovědně.

Zatím jste se nevyjádřil, proč jste se náhle rozešli s navigátorem Pavlem Dreslerem. Prozradíte víc?

Jsou za tím osobní důvody. Víc se k tomu nechci vyjadřovat.

Neuvažoval jste o tom, že by se k vám vrátil Petr Starý, který vás v autě doplňoval před Dreslerem?

Petr byl první člověk, kterému jsem volal. Ale změnil zaměstnání a přestěhoval se ze Zlína do Jihlavy. Už předtím nechtěl opustit práci a obávám se, že nyní to bude stejné.

Jak složité bude najít nového spolujezdce?

Začnu to řešit. Respektive začnu řešit, co bude příští rok a k tomu potřebuju dobrého spolujezdce.

Co tedy bude příští rok?

Nevím. Nemám podepsanou žádnou smlouvu. Uvidíme, co se bude dít, jak to bude vypadat s továrním týmem Škoda Motorsport. Když to srovnám s minulostí, je tam nejvíc otazníků.

Ale pokračovat v kariéře chcete, že?

Ano. Nechtěl bych z toho vyskočit. Pořád mě to baví a naplňuje. Na asfaltu můžu něco ukázat, ještě bych se tomu chtěl věnovat.