Divoká premiéra Hlouška s Kopeckým: defekt kola, pak převrácené auto

„Byl to asi nejtěžší závod, jaký jsem kdy jel. Jednak byl o den delší než třeba závody evropského šampionátu, taky jsem se musel přizpůsobit tempu čtení rozpisu, které bylo u Honzy dost odlišné, než jsem byl zvyklý,“ řekl Hloušek.

Jako nováček na světové scéně se musel vyrovnávat i s velkým tlakem okolí. „Všichni koukali, jestli neudělám nějakou chybu, také jsem se musel oprostit od atmosféry mistrovství světa, kterou jsem doteď znal jen z televize,“ popisuje talentovaný navigátor. „V jedné etapě jsme dokonce startovali za lídrem šampionátu Tänakem. Byl jsem z toho trochu vyplašený, ale musel jsem všechno hodit za hlavu a soustředit se na svoji práci.“

Při křtu na světovém šampionátu zažil Jan Hloušek i prekérní situace. V nejtěžší den rallye ve Walesu, kdy závodníci museli zdolat sedm měřených úseků se souhrnnou délkou 152,50 kilometrů, postihly posádku Škody Motorsport velké problémy. „Jezdec před námi zřejmě vyhodil do stopy velký kámen, nestačili jsme se mu vyhnout a prorazili jsme pneumatiku. Výměnou jsme ztratili asi minutu a půl,“ vrací se Hloušek k trablům na trati.

To horší však mělo teprve přijít. Během 15. rychlostní zkoušky Jan Kopecký se spolujezdcem Janem Hlouškem převrátili svůj vůz Škoda Fabia R5 Evo přes střechu. „Měli jsme v zatáčce moc malou rychlost, najeli jsme na břeh a otočili se přes střechu na bok. Autu se naštěstí nic vážného nestalo, počkali jsme, až nás diváci převrátí zpátky na kola a mohli jsme pokračovat dál,“ popsal Hloušek situaci, která znamenala další časovou ztrátu.

Za svou premiérovou účastí v seriálu mistrovství světa se však navigátor ohlíží se spokojeností. „Napoprvé to šlo celkem hladce. I když pro mě bylo všechno nové, neměli jsme žádný problém, že bychom někde zabloudili,“ těší ho. „Kromě obrovského zážitku, za který Honzovi Kopeckému děkuju, jsem si odnesl nepřeberné množství zkušeností, které snad zúročím v budoucnosti.“

Do konce roku čekají Jana Hlouška ještě dva velké závody. S Janem Kopeckým se chystá na světový podnik do Španělska a nakonec by se měl představit na evropském šampionátu v Maďarsku. Tam už opět usedne vedle svého „dvorního“ pilota Filipa Mareše, s nímž letos získal titul juniorského mistra Evropy.