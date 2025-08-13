Pro 43letého Kopeckého, který ve Zlíně poprvé startoval už v roce 2001, je Hovorka šestým stálým spolujezdcem. Podle čeho si kolegy do auta vybírá? Jak se mu s nimi spolupracuje? A potkávají se spolu i mimo soutěžní tratě?
Nejen o tom vypráví zkušený jezdec před letošním 54. ročníkem, který ve Zlíně začne už v pátek.
„Všichni kluci odvedli svou práci na sto procent,“ oceňuje Kopecký nezastupitelnou roli svých spolupracovníků
Pokud pomineme dvě jednorázová hostování, za necelých 25 let se vedle vás vystřídalo šest spolujezdců. Považujete to za optimální číslo?
Kdybych to bral jako manželství, je to docela dost. (smích) Vždycky k tomu byly nějaké důvody, proč změny nastaly. Se všemi kluky se mi spolupracovalo dobře.
Od této sezony jezdíte s Jiřím Hovorkou, který na Barumce obhajuje loňské prvenství. To je docela nezvyklé, že?
Byl jsem i na tuto sezonu domluvený s Honzou Hlouškem, s nímž jsem jezdil v posledních letech. Pak mě určité okolnosti donutily přemýšlet, proč nevyužít Jirku Hovorku, který byl volný. Bydlí pět minut od nás jízdy autem, je to šikovný mechanik. Před lety u nás po učňáku začínal, dělal mi mechanika na závodním autě. Takže jsme se spojili a domluvili se.
Podle jakého klíče jste si vůbec vybíral své spolujezdce?
Prvním byl Honza Vodehnal. To byl srdcař. Jeho otec závodil s moskvičem za Peklo rally team. Ten mě svým způsobem přitáhl do rally. Je to tvůrce myšlenky, která se zrealizovala a jejíž průběh nebyl úplně špatný. Honza měl bohužel handicap, při jedné práci si poškodil oko. S tátou jsme pak přemýšleli, jak dál. Znal se s otcem Filipa Schovánka, tak jsme se domluvili, zkusili to a jeli spolu dlouho.
Dalším na řadě byl Petr Starý...
Sedli jsme si spolu od samého začátku. Říkal jsem, že potřebuji do auta trochu víc kamaráda, což byl, proto došlo k této změně. Chtěl jsem s ním pokračovat, ale byl tenkrát zaměstnaný v Mercedesu ve Zlíně a nechtěl opustit svou práci, i když jsem mu nabízel víceletý kontrakt. Měl strach, aby si byl schopen zajistit budoucnost i po finanční stránce. Nemohl se kvůli práci zúčastňovat testů, proto jsme spolu museli skončit. Po debatách padlo jméno Pavla Dreslera, že je to obrovský talent. Jezdil s Mirkem Janotou, hrozně ho to bavilo. Začal jsem ho brát na testy, změna pak přišla velice rychle. Petr měl krevní sraženinu v noze, takže jsme spolu ani nedokončili sezonu 2011. Pavel ji dokončil, přestože původně měl začít až v té následující.
Po Pavlu Dreslerovi následoval Jan Hloušek.
Znal jsem ho dobře. Vím, že s Pavlem konzultoval náš rozpis. Filip Mareš, s nímž tehdy Honza jezdil, z něho něco používal. Pro Anglii 2019 jsem po něm sáhl s tím, že pojedeme jen jeden závod. Hledal jsem pak nového spolujezdce a Honza mi zavolal, že je volný, jestli mám zájem, že by se mnou jel. A teďka už je tu Jirka.
Jaký musí být váš spolujezdec? Co od něj požadujete?
Myslím si, že jsem docela lidský, tak abychom si rozuměli i po lidské stránce. Chci, aby v autě byl stoprocentní profík, aby se tomu věnoval, abych ho nemusel opravovat, připomínat mu, jak to má číst, jak rychle, abych se díky jeho práci mohl soustředit na svou práci.
Takoví byli všichni, že?
Přesně tak. Každý máme svoje chyby, jsme lidi, nejsme mašiny, může se něco porouchat. Každý z nich včetně mě jsme udělali pár chyb, ale nikdy to nebylo nic zásadního.
Někteří jezdci dovedou být na své kolegy agresivní nejen verbálně. Stalo se vám někdy něco takového?
Po Petrovi jsem v Rusku hodil matkou, když jsme měli defekt. (smích) To jsem byl spíš jen emočně naštvaný. Měnili jsme kolo a zdálo se mi, že pustil auto o malinko dřív, než měl. Hned jsem se mu omluvil. Pokud jde o nadávky, všem spolujezdcům, s nimiž jsem jezdil, říkám, že pokud začnu nadávat, za což se omlouvám, tak většinou sám sobě, že jsem udělal chybu, ztratil čas.
Jak to vypadá na přejezdech? Co všechno spolu řešíte?
To se liší. Každý kluk, se kterým jsem jezdil, byl jiný. Svou roli hrál taky věk, v jaké fázi jsme se zrovna nacházeli. Když nám bylo dvacet, tak jsme se bavili o úplně jiných věcech než teď ve čtyřiceti. S každým spolujezdcem to bylo něco jiného, s každým to bylo fajn.
Jak často řešíte závodní věci a jak často soukromé?
Tady mám jednoho adepta na vítězství. O soukromí s Honzou Hlouškem tak pět procent, s ostatními to bylo padesát na padesát.
Stýkali jste se spolu i soukromě?
To zase úplně ne. Všichni máme své životy. Tím, že Jirka je od nás kousek, jsme spolu dvakrát grilovali. V tomto máme výhodu, že se můžeme potkat. Když jsou kluci z druhého konce republiky, je to složitější.
Jakou největší chybu svého spolujezdce si vybavujete?
Jak jsem říkal, všichni děláme chyby. Všichni to byli profíci, dělali jich minimum. Většinou pramenily z toho, že byli trošku nepozorní, nedokázali něco přečíst. Stalo se to třeba Honzovi Hlouškovi na Valašce, kdy časoměřič použil vlastní škrabopis, popletl si číslice a spočítal nám čas na základě špatného údaje. Jinak tam žádné zásadní chyby od nich nebyly. Ani jednomu se nestalo, že by místo pravé zatáčky řekl levou.
Zabloudili jste někdy?
To se nám stalo v Belgii. Bylo to tam trošku na knap. I to se stane, že se zakecáš a přejedeš odbočku. Ale vždycky jsme se našli tak, že jsme byli schopni v závodě pokračovat.
Existuje spolujezdec, s nímž jste to chtěl zkusit, ale nevyšlo to?
Ne. Všichni kluci, které jsem měl vedle sebe, jsem chtěl.
Dovedete si představit, že by vám navigátor diktoval anglicky?
Teď určitě ne. Toto rozhodnutí přichází v začátku kariéry, když se začneš rozhodovat, jaký rozpis a v jakém jazyce použít. Pak je nesmysl po letech přecházet na něco jiného. Spíš je třeba pilovat svůj rozpis a zjednodušit ho, aby byl pochopitelný pro jezdce i spolujezdce.
Čeká nás vrchol tuzemského šampionátu. Poté, co jste loni celkově skončil druhý, usilujete o svůj jedenáctý titul. V průběžném pořadí jste druhý s jednobodovou ztrátou na Filipa Mareše. Jak jste zatím spokojený?
Spokojení jsme, ale sám na sebe jsem naštvaný, protože na Bohemce jsme udělali zbytečný defekt. Jinak bychom byli dál s přehledem ve vedení šampionátu. Ale přišla ode mě chyba, na kterou jsem ještě teď naštvaný. Zároveň všichni víme, že ještě není nic ztraceného. Barumka hodně napoví, kdo letos získá titul.
Je to velká motivace vrátit se zpátky na trůn?
Kdyby to tak nebylo, už bych nejezdil. Chci jezdit na závody, baví mě to. Když nebudeme patřit mezi první trojku, tak mě to bavit nebude.
Letošní sezona přitahuje pozornost tím, že je nejvyrovnanější za řadu let...
Musí to bavit každého. Posádky, fanoušky, sponzory, partnery, celý motoristický svět v České republiky, protože je to jedinečné. Máme za sebou pět závodů. Simon Wagner vyhrál dva, jinak pokaždé někdo jiný. Je to zajímavé. A už to není jenom o škodovce. Jsou tady tři značky, které se perou o trůn.
Ve Zlíně samozřejmě chcete znovu vyhrát. Budete spokojený třeba i se stupni vítězů?
Budu spokojený, když dojedu do cíle. Mám skvělou ženu, kluky a nechci, aby se nikomu nic stalo. A výsledek? Pokud nebudu v první trojce, budu naštvaný.