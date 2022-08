Čím víc erzet, tím lépe. Kopecký usiluje o desáté vítězství na zlínské Rally

To samé platí pro nejprestižnější český podnik – Barum Czech Rally Zlín, jejíž 51. ročník startuje už v pátek. Než tady začal vítězit, představovaly tři triumfy bájnou hranici, která dělá ze skvělých jezdců legendy. Kopecký ji ovšem nechal dávno za sebou a míří na metu, která dlouho vypadala jako sci-fi. Letos usiluje o jubilejní 10. vítězství!

Startovat bude s Janem Hlouškem ve Škodě Fabii Rally2 Evo v barvách soukromé stáje Agrotec Škoda Rally Team.

„Ve čtvrtek jsme na testu najezdili zhruba sto kilometrů, což je docela rozsáhlý test,“ naznačil Kopecký, jak moc ho desátý triumf láká. „Zaměřili jsme se na detailní nastavení podvozku, protože Barumka je hodně rychlá a uskákaná.“

Do Zlína jezdíte závodit už přes dvacet let. Jak vzpomínáte na svou první účast v roce 2001?

Docela často, protože to byla moje první nedokončená Barumka. Zrušili nám druhou vložku, protože jeden z Poláků, tuším Kuzaj, se rozbil na Rakové. My jsme měli problém se sloupkem řízení, trošku se rozpadal. Improvizovaně jsme ho opravili na Bystřičku, která následovala. To byl tenkrát pojem. Snažil jsem se jet co nejrychleji. Ale tím, že jsem byl okruhář, jsem pořádně nejezdil do katů, a to se mi vymstilo na mostku. Byl tam vytahaný štěrk. Zadek auta se začal přetáčet a kvůli okruhovému autu jsem měl hodně omezený rejd. Nedokázal jsem se vytáhnout, takže jsme skončili vevnitř v zatáčce. Pamatuju si, že tam byly i nějaké slzy, protože jsem rozbil auto a bylo mi líto, že nemůžu Barumku dokončit.

Pokud jde o předčasná odstoupení, daleko horší to bylo v roce 2010, že?

Sice jsem dostal trofej Colina McRae, ale za nic, protože jsem boural z prvního místa. Nejdříve jsem udělal chybu a roztočili jsme se u lomu na štěrku. Pak jsem to chtěl dohnat a přehnal jsem to podruhé. Skončili jsme na kládách.

Takové situace u vás byly na Barumce výjimečné, mnohem častěji jste slavil. Na která vítězství vzpomínáte nejraději?

Na dvě. Na první první výhru s Peťou Starým v roce 2009 a pak na rok 2016, kdy jsme s Pavlem Dreslerem získali putovní pohár (za pět výher v řadě).

Ve Zlíně jste zvítězil už devětkrát, na Bohemii, která je podobně prestižní, letos už podesáté. Platí, že čím je soutěž těžší, tím víc vám to vyhovuje a tím víc chcete uspět?

Barumka byla vždycky pojem. Už když jsem začínal svou kariéru. Byla to největší Evropa, která se dala jet. To zvětšovalo motivaci. Navíc Roman Kresta je z Trnavy, byl tu doma a motivace porazit ho tady byla vždycky obrovská. Takže asi všechno toto dohromady. Pokud jde o Bohemku, tam mě asi ovlivnilo, že je to téměř domácí závod pro Škodovku a jede se v okolí Mladé Boleslavi.

Po tolika startech už znáte zlínské prostředí dokonale. Mohl byste tady startovat i bez spolujezdce?

To nejde. Barumka je zrádná, navíc v lesních úsecích se mění povrch. A třeba taková Májová se jela po spoustě letech, takže tam bych si bez rozpisu netroufl. Samozřejmě jsou tady některé úseky, které bych teoreticky mohl jet sám, ale potvrzení od spolujezdce potřebuju.

O kolik byste bez něj byl pomalejší?

Nikdy jsem to nezkoušel. To by se stalo jedině v případě, že by nám vypadl interkom (spojení mezi posádkou v autě – pozn. aut). Musím zaklepat, že se nám to ještě nikdy nestalo. Ale časový rozdíl by byl obrovský.

Jan Kopecký na Agrotec Rally Hustopeče

Podle statistik specializovaného serveru ewrc-results.com jste na Barumce vyhrál už 92 rychlostních zkoušek. Troufáte si letos na stovku?

Musíme si počkat, v neděli budeme moudřejší. Ale rychlostek není tolik, v sobotu se jedou o dvě méně, než je obvyklé.

Letošní ročník má jen 13 měřených úseků. To je obrovský rozdíl proti přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. V roce 1991 se jelo 38 erzet. Dovedete si představit, že by jich v harmonogramu bylo tolik i nyní?

Proč ne. Čím víc rychlostek, tím je to pro mě lepší. Barumka má kolem 200 km erzet, klidně bych se přikláněl k 250–270 km. Ale bohužel doba je po finanční stránce náročná, takže chápu, že je to tak. Každý kilometr navíc stojí strašně moc peněz.

Kromě absolutního vítězství jsou pro vás důležité body do českého šampionátu, kde máte nadosah devátý titul. Z pěti soutěží jste čtyři vyhrál a jednou dojel třetí. Jste s průběhem sezony spokojený?

Jasně. Zpětně nelituju ani úvodní Valašky, kde jsme přišli na poslední rychlostce o první místo. Aspoň jsme poznali, kde máme slabiny. Věřím, že díky tomu jsme lépe připraveni.

Jan Kopecký a Barum Czech Rally Zlín Počet vítězství: 9*

Stupně vítězů: 11

Počet účastí: 17 (včetně 2022)

Vyhrané rychlostní zkoušky: 92

Vedení v soutěži: 135x

1. start: 2001 (havárie)

1. vítězství: 2009*

Vítězní spolujezdci: Petr Starý (2x) Pavel Dresler (6x) Jan Hloušek (1x) * Nejrychlejší byl už v roce 2004, ale v oficiálních výsledcích nefiguruje, protože startoval s vozem WRC, které nebodovaly v mistrovství Evropy.



Zdroj: www.ewrc-results.com

Myslíte volbu pneumatik?

Všechno. Nastavení auta, pneumatiky. Chovaly se rozdílně než konkurence. Teď už toho nelituju. Ale mrzí mě to, protože přijít o první místo v poslední rychlostce, ještě s takovým náskokem, to by se nemělo stávat. Ani nevím, jestli se mi to někdy stalo. Musel bych pátrat hodně v historii.

Ovšem od té doby jen vítězíte...

Pomohlo to. Měli jsme i štěstí, zejména na Bohemce, kde oba naši soupeři odpadli pro technické problémy. Jinak to dopadlo skvěle. Strašně rád vzpomínám na Krumlov, kde jsme na poslední erzetě sebrali první místo. Co nevyšlo na Valašce, to se nám tam vrátilo.

Co vůbec říkáte na konkurenci, která se ve Zlíně sejde?

Pro některé fanoušky by to mohlo být zklamání, já bych to tak neviděl. Samozřejmě všichni jsme byli namlsaní, že se ve Zlíně objevili jezdci světového formátu, ale buďme rádi, že tolik Evropanů sem přijede. Neznáme je, nebo si je nedokážeme spojit s jejich obličejem, ale to neznamená, že se budou flákat. Myslím si, že do toho dají maximum a budou chtít být nejrychlejší.

Kdo z nich by měl být vašim největším soupeřem? Nebo čekáte, že na vás budou víc tlačit čeští jezdci?

Nedokážu říct, protože už se s nimi nepotkávám na trati, takže je neznám. Z Čechů jednoznačně Erik Cais. Předvést se bude chtít Filip Mareš. Uvidíme, co lokální matador Adam Březík, který zrychluje. To samé Dominik Stříteský, který ale jede vzadu kvůli jiným pneumatikám.

A co váš tradiční rival Václav Pech, jenž startuje s modelem WRC, takže má až startovní číslo 76?

Věřím, že pojede hodně rychle. Je to náš letitý soupeř, ale v průběhu závodu není čas sledovat, jak jede. Budeme po něm koukat po očku.