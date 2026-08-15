Kopecký letos Barum rally nevyhraje. Za rok se do Zlína (asi) vrátí

Ke všemu téměř jistě přišel o šanci zakončit letošní sezonu dalším domácím titulem.
„Měli jsme strašně velkou smůlu,“ posteskl si Kopecký, kterého ve Škodě Fabii RS Rally2 doplňuje Jiří Hovorka.
Co se stalo?
Byli jsme na druhém Trojáku, který nám seděl. Auto fungovalo úžasně, naše ztráta byla podstatně menší než v prvním průjezdu. Přišel úsek zvaný Májová. Tři čtyři zatáčky před jeho vrcholem se jelo v koleji, kde byly volné kameny. Projeli jsme to bez problémů. Následovala dlouhá rovina přes horizont a prudké brzdy. Najednou se ozvala šílená rána zezadu, nevěděli jsme, co se stalo. O dalších sto metrů později jsem zjistil, že mám levé zadní kolo prázdné. Našli jsme si místo, vyměnili kolo a pokračovali. Auto se pořád divně vlnilo. Když jsem zmáčknul brzdu, brzdový pedál byl tvrdý. Zhruba dva kilometry před cílem jsem šlápl na brzdu a nic. Dojeli jsme setrvačností do stopky, tam jsme sundali kolo a zjistil jsem, že je rozbitý levý zadní brzdič. Následně v servisu jsme odhalili příčinu. V rozbité pasáži vletěl kámen od pravého předního kola do zadního levého, na brzdách se zaklínil mezi brzdový třmen a loukotě, urazil nám disk a celý ho vychýlil. Pak praskl, proto jsem přišel o brzdy.
Budete pokračovat i v neděli?
Přijeli jsme na Barumku pro výsledek. Měli jsme to dobře rozehrané, drželi jsme krok s nejrychlejšími. Tímto problémem je výsledek pryč. Další motivace je nula. Mohli bychom zajet jen dílčí výsledek, i to s velkým rizikem, takže jsme se rozhodli odstoupit.
Po Barum rally čeká mistrovství republiky už jen jedna soutěž v Pačejově. Znamená tento výpadek konec v boji o titul?
Pravděpodobně ano. Barumka má vyšší koeficient, letos nám to nevyšlo. Mrzí mě to. Kdyby člověk udělal chybu vlastní vinou, něco prorazil, tak si může rvát vlasy. Toto je neskutečná smůla.
Stalo se vám někdy v minulosti něco podobného?
Nestalo. Mluvil jsme s klukama, kteří pracují v týmu Škoda Motorsport přes třicet let, a toto viděli poprvé. Nikdo si to nepamatuje.
Představuje tento výsledek motivaci vrátit se do Zlína i za rok?
Všichni jsme strašně zklamaní. V servisu skoro brečeli, když jsem se vrátil, protože výsledek byl strašně blízko, ale zároveň i daleko, protože by nás pořád čekala nedělní etapa. Když se na to podívám sám, nechtěl bych se rozloučit s Barumkou tak, aby tam bylo napsáno odstoupil. Když to půjde, tak se ve Zlíně ještě potkáme.
Kdo vyhraje letošní ročník?
Přál bych to Adamu Březíkovi.