Hvězda rally parkuje mezi vinohrady. Chci zpátky titul, netají Kopecký

„Mám tam velice dobré známé, jmenují se Trčkovi. Produkují skvělé víno. Rád se za nimi zastavím. Hlavně pan Trčka je expert, a když o vinařství vypráví, člověk mu ‚žere‘ každé jeho slovo,“ popisuje sedminásobný mistr republiky v rally svoje vazby na oblast kolem Hustopečí.

Od letoška se tam bude vracet daleko častěji než dřív. Devětatřicetiletý pilot spojil svoji sportovní kariéru s novým Agrotec Škoda Rally Teamem, v jehož barvách se pokusí po loňské odmlce vrátit na domácí mistrovský trůn. Jeho spolujezdcem bude Jan Hloušek.

„Jsme hrdí na to, že Honzu Kopeckého můžeme mít v týmu. Můžeme ho přivítat na jihu Moravy, kde rally žijeme, podporujeme ji, a Honzova akvizice je pro nás takovou třešinkou na dortu,“ pronesl Martin Rada, sám aktivní jezdec a jinak předseda představenstva společnosti Agrotec, na začátku týdne na týmové prezentaci.

Jím pořádaná Rally Hustopeče tak bude letos v červnu pro Kopeckého domácím závodem.

„Martina znám strašně dlouho. Je to obrovský fanda, Rally Hustopeče je jednou z mých nejoblíbenějších soutěží v českém mistráku, a s kým jiným se spojit než právě s ním?“ položil si Kopecký řečnickou otázku.

Řešit ji začal loni, když vešlo ve známost, že škodovácký tovární tým domácí šampionát nepojede a namísto toho dostanou podporu tzv. dealerské týmy prodejců vozů Škoda.

V „továrně“ ještě Kopecký zůstal testovacím jezdcem a bude jím i v příštím roce. Pokud ale jde o závody, tam byl nucen coby soukromník jednat s některým z autorizovaných prodejců.

Vazba na Radu prý byla jasná, a tak svůj soutěžní speciál Škoda Fabia Rally2 evo v pondělí parkoval v Hustopečích.

„Jako firma Motorsport Kopecký jsme do něho investovali nemalé finance, abychom dosáhli na poslední specifikace. Auto, jak tady teď stojí, po technické stránce nedokáže být lepší,“ uvedl pilot, jehož nadvládu nad domácím šampionátem přerušil Václav Pech.

Kopecký si titul chce vzít zpět. „Jinak cíl formulovat nejde. Nejsem žádný začátečník. Když jsem závodil za tovární tým, byla to tady v Česku nepsaná povinnost. Teď k tomu přistupuji stejně. Zkušenosti mám obrovské a budu se snažit vyhrát každý závod,“ prohlásil někdejší mistr světa v kategorii WRC2, evropský šampion a vítěz asijsko-pacifického seriálu.

Kopeckého čísla 7 titulů mistra republiky v rally má Jan Kopecký z let 2004, 2012 a 2015 až 2019. 11 let byl Kopecký továrním jezdcem týmu Škoda Motorsport. Zůstal jeho testovacím jezdcem.

Mistrovství republiky bude letos jediným jeho programem. Sedmidílný seriál má odstartovat na konci března Valašskou rally.

„Doba, ve které žijeme, je nelehká. Věřím, že se na nějakých závodech svezeme a že jich bude co nejvíc, snad všechny,“ podotkl Kopecký.

Jako soukromník si musel na sezonu sehnat peníze, finance musel z rozpočtu vytáhnout i zájemce o jeho služby Agrotec.

„Rozpočet vám teď neřeknu, ale ještě na něm musíme pracovat, abychom byli stoprocentně připravení. Ještě ho nemáme úplně celý pokrytý,“ přiznal renomovaný jezdec.

Ačkoliv se mistrovství republiky na jihu Moravy objeví jen jednou, povinnosti u nového týmu mají Kopeckého připoutat k Břeclavsku pevněji. Do Hustopečí by se měl vrátit nejpozději ve druhé polovině května na akci Kolo pro život, měsíc nato se tam jede rally, v září se tam koná den otevřených dveří. Obchodní partneři se mohou těšit i na to, že je Kopecký ve svém voze na ukázku sveze.

Nadšenec Rada doufá v to, že nebuduje spojenectví na jeden rok, a že i kdyby se škodovácká strategie měla někdy zase změnit, bude s Kopeckým „pod jednou střechou“ na delší čas. Do budoucna pro něho zvažuje start v mistrovství Evropy, případně v některých závodech mistrovství světa na starém kontinentu.

Sedminásobný šampion se na oplátku netají tím, že Hustopeče a okolí patří k jeho oblíbeným místům. „Druhá taková soutěž jako tady v kalendáři není. „Vypadá jednoduše, protože kolem vás jsou vinohrady, občas louky, a člověk si myslí, že když vyletí ven, tak se mu nic nestane. Ale je to záludné. Jsou to zemědělské cesty, hodně zaprášené, kloužou, navíc je zde spousta šotoliny. I to je výjimečné,“ vypočítal Kopecký.

Navíc pro něho má rally mezi vinohrady zvláštní atmosféru. Ve Starovicích má spřátelený vinař pro jeho nejbližší vyhrazená divácky atraktivní místa. „Tam je atmosféra pokaždé úžasná,“ cení si Kopecký.