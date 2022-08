Držková rozhodla, soupeřům padala čelist. Kopecký zase králem Barumky

Díky tomu vyhrál nejprestižnější tuzemskou soutěž posedmé v řadě a podesáté celkově. K tomu přidal svůj devátý domácí titul.

„Jsem rád, že to skončilo, protože po celém týdnu jsem unavený,“ přiznal čtyřicetiletý Kopecký, kterého ve Škodě Fabii Rally2 Evo Agrotec Škoda Rally Teamu navigoval Jan Hloušek.

Když soupeři viděli váš čas na Držkové, doslova jim spadla čelist. Čím to, že vám tak vyšla?

Rychlostka byla mokrá, nikde nebyla stojící voda a auto fungovalo skvěle. Byla to jedna z nejlepších erzet, kterou jsem tady kdy zajel. Nečekal jsem, že ostatním odskočím o tolik, ale cítil jsem se skvěle a upřímně řečeno, kdybych ji nevyhrál, byl bych hodně zklamaný.

Barumku provázela hodně deštivé počasí, podmínky se neustále měnily. Jak složité bylo se s tím vypořádat?

Strašně těžké to bylo v neděli. Jsem docela rád, že první odpolední vložku zrušili (kvůli těžké havárii Itala Battistolliho). Kdybychom ji museli jet, snažili bychom se být co nejrychlejší. Ale za takových podmínek (hustého deště) mi přijde nebezpečná. Jede se tam hrozně rychle. Tamní černé klouzavé asfalty bývají zrádné. Je to tam jako na ledu.

Dají se letošní podmínky srovnat s těmi, které jste zažil v minulosti?

Ono je to tak skoro každý rok. Ale zdá se mi, že letos to bylo ještě extrémnější. Bylo to nečitelné. Nevěděli jsme, kdy to přijde, jestli to přijde, kolik toho spadne.

Nikdo v Česku nemá tolik zkušeností jako vy. Jak moc vám pomohly?

Samozřejmě hrají roli. Třeba na Majáku jsme měli aquaplaning jako blázen. Vím, že když jsem byl mladší, tak bych to držel a bylo by mi jedno, jestli auto ve 160 na vodě někam ustřelí. Teď už řeším, co se stane. Radši uberu, aby se něco zbytečně nestalo.

Jste rád, že máte jistý další domácí titul?

Samozřejmě jsem velice rád za partnery našeho týmu, bez nich bychom v mistráku nestartovali. Pro mě to momentálně není důležité, vždycky to přijde se zpožděním.

A budete slavit?

Tentokrát asi ne. Zůstávám tady sám s manželkou a klukama (čtyřletý Josef a dvouletý Jan), takže se o ně budu muset postarat, protože zvládnout ty dva naše rošťáky je na jednoho nadlidský úkol. Ale jsem rád za jejich podporu. Je nádherné vrátit se do servisu a vidět je tam. Vždycky mě dokážou dobít.

Barumku jste ovládl už podesáté. Tušíte, kolik dalších startů a vítězství tady ještě přidáte?

Uvidíme, jestli to půjde, jestli budeme zdraví, jestli seženeme finance, jestli budeme chtít, ale myslím si a doufám, že se tady příští rok sejdeme zase.