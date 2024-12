Černý pojede v Monte Carlu v rallye dvojkách. Extrémně se těším, září

⚠️Je to tady!

Jedeme Monte Carlo! a navíc poprvé ve své kariéře budu závodit v mistrovství světa v rámci WRC2 a to s CitroënC3 Rally2!

⚠️Jänner Rally, má srdcová záležitost a historicky první zahraniční závod, bude skvělou přípravou na Monte Carlo. Doufám, že podmínky na Jänner Rally budou podobné těm, které nás čekají na Monte Carlu, abychom byli co nejlépe připraveni.

Obrovské díky patří @esmotors_freistadt v čele s @dominiksenegacnik



Velké poděkování patří našim dlouholetým partnerům, kteří s námi pokračují, i novým partnerům – bez vás by to rozhodně nešlo! Samozřejmě obrovské díky mému tátovi, celé rodině a vám fanouškům.



Držte mi palce, s @ondrakrajcarally a skvělým týmem @lmp_racing_live_to_race se extrémně těšíme na tuhle výzvu a nový začátek sezóny!



@costa_adeje

@autoklubcr

@k4rally

@czech_motorsport

@intercarscz

@officialwrc

@jaennerrallye

@automobileclubmonaco

@citroenracing