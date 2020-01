Mika Häkkinen byl ryzí závodnický talent, vzpomíná legenda DTM

Asi bychom měli začít ohlédnutím za loňskou sezonou, protože ta se Audi hodně povedla. RS 5 DTM dominovala celé sezoně, vyhrála řadu závodů, všechny tituly skončily u Audi. Jak byste sezonu hodnotil vy?

Na začátku to byl nepopsaný list papíru, i když vše vlastně už začalo po posledním závodě na Hockenheimu v roce 2018. To jsme z mého pohledu začali přemýšlet o další éře DTM s přeplňovanými motory, na nichž už Audi pochopitelně pracovalo a dlouho je testovalo na testovacích stolicích. Nikdy jsem předtím žádné závodní auto s přeplňovaným motorem neřídil, pro mě bylo prima mít nějakou změnu a poznat nové technologie. V DTM byly používány od roku 2000 vidlicové osmiválce a myslím, že byl čas na změnu. Poprvé jsem se s novým autem setkal v prosinci, kdy jsem jej sledoval na trati ve španělském Jerezu, nicméně za volant na závodní trati jsem se dostal až někdy v březnu nebo dubnu. Pro inženýry to byla spousta práce, protože přeplňované čtyřválce mají další vedlejší účinky, s nimiž není jednoduché se vypořádat, jako například zvýšené vibrace a podobně. Nakonec to byla velice úspěšná sezona, ale na jejím začátku jsme si vůbec nebyli jistí, zda budeme konkurenceschopní. Je na konstruktérech, aby si nové předpisy správně vyložili a navrhli maximálně výkonný a dostatečně spolehlivý motor. Není to vůbec jednoduché a z tohoto pohledu tým odvedl skvělou práci. Byl to základ ke všem letošním úspěchům a zisku všech titulů. Myslím, že nemůžeme být spokojenější.