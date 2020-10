Sezona MS superbiků se chýlí ke konci. Smrž dává v Portugalsku prostor mladíkům

Na startu nebudou chybět zástupci českého týmu ACCR Czech Talent Teamu – Willi Race a ACCR Smrz Racing by Blue Garage. Jihočeský manažer a majitel týmu Jakub Smrž však opět musel řešit jezdecké složení.

„Letošní sezona je ohledně jezdců hodně divoká. Ale na druhou stranu jsem rád, že dostala šanci řada Čechů. Oni sami, i my jako tým, vidíme, jak jsou na tom v porovnání s konkurencí, což nám dá mnohem více informací pro sezonu 2021. Příští rok chceme mít jezdce, kteří budou konkurenceschopní,“ popisoval 37letý starší z bratrů Smržových.

Manažer i přes trable svým závodníkům věří a přeje si úspěšné zakončení sezony. „V Estorilu bude startovat stálý jezdec Alex Carrion, který naposledy chyběl kvůli problémům v rodině. Dále pojede Lukáš Simon, jenž v Magny Cours ukázal svůj potenciál. Jako třetí jezdec se představí talentovaný Štěpán Zuda. Zvažoval jsem i nasazení čtvrtého jezdce, ale Matyáš Červenka se nemůže zúčastnit a u Davida Kubáně se týden před závody objevil v rodině covid. Doufám, že letošní sezonu uzavřeme dobrými výsledky,“ uvedl Smrž.

Šestnáctiletý talent Lukáš Simon zažil minulý víkend ve Francii premiéru v šampionátu. A na úvod si vedl velice slušně. Narychlo zvládli společně se Smržem vyřešit všechny potřebné náležitosti. S neznámou motorkou a na neznámém okruhu prošel rovnou do hlavního závodu pro třicet nejlepších. Při obou startech útočil na body, nakonec byl sedmnáctý a dvaadvacátý.

„Bude to pro mě další zkušenost v mistrovství světa. Moc se těším na pokračující spolupráci s týmem. Na této trati jsem ještě nikdy nejel, takže se zároveň těším i na nový okruh. Za takovou šanci bych chtěl poděkovat Kubovi a týmu. Je to pro mě velká čest,“ hlásil Simon.

Díky divoké kartě naskočí i Štěpán Zuda. „Na závodní víkend se moc těším. Bude to pro mě nové, jak motorka, tak i tým. Jedu si to užít a pokusit se o co nejlepší možný výsledek,“ vyprávěl natěšeně.