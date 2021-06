Kvalitní závodník si poradí s každou tratí, tvrdí mrzutý manažer Smrž

Smrž angažoval pro tuto sezonu dva španělské jezdce, těch kvalitních českých je u nás nedostatek. Oba mají slušné ambice. První závodní víkend před třemi týdny ve španělském Aragonu je potvrdil jen částečně. Victor Rodriguez sice vyjel v kvalifikaci pěkné 10. místo, v první jízdě se mu však start příliš nepovedl a při snaze dotáhnout manko havaroval.

Smůlu měl v nedělní druhé jízdě, kdy ho hned v první zatáčce poslal k zemi jeden ze soupeřů. José Luis Gonzalez získal 22. místo na startovním roštu, také musel nejprve dohánět manko a nakonec skončil devatenáctý. Ve druhé jízdě už bodoval, zapsal tři body za 13. místo.



„Úvod byl rozpačitý. Čekali jsme víc, ale určitě máme na čem stavět. Celkově jsme podali slušné výkony, ale chyběla tomu lepší umístění,“ uvědomuje si Smrž.

První podnik sezony ve Španělsku naznačil, jak by se sezona mohla vyvíjet. „Úvodní závod vždy ukáže, jak si člověk stojí. Jak se říká, vyloží se karty. Myslím, že můžeme zůstat pozitivní. Oba naši jezdci mohou bojovat výš, klidně i o stupně vítězů,“ věří.

Tento víkend patří druhému podniku v italském Misanu. Tři volné týdny využil Accolade Smrz Racing Team k tréninku. „Testovali jsme v Mostě, kde v srpnu pojedeme domácí závod. Vyzkoušeli jsme nové komponenty na motorkách a věřím, že to teď ukážeme. Victor navíc v Mostě nikdy nejel, takže se mu zkušenosti budou v létě hodit. Udělali jsme v pauze maximum pro úspěch,“ říká 38letý bývalý pilot.

V Misanu drží Smrž rekord trati

Aby jeho tým byl opravdu úspěšný, musí výkony podpořit výsledky. „Jezdci mají potenciál a papírové předpoklady. Doufám, že je to jen otázka času, než se to potvrdí. Určitě je to lepší situace, než kdybychom jezdili slušná umístění, ale věděli jsme, že na víc nemáme,“ srovnává.

Smržův tým už je v Misanu, kde bude mít šanci to ukázat. „Je to specifický okruh. Kluci to ve Španělsku znali, teď se budou spíš seznamovat. Ale tvrdím, že dobrý jezdec si poradí s jakoukoliv tratí,“ myslí si.

Českobudějovický rodák může svým svěřencům radit. Vždyť v Misanu zajel mezi superbiky traťový rekord a startoval zde hned několikrát. „V kariéře jsem toho odjel víc než oba dva dohromady, ale na jiné motorce i v jiné kategorii. Ale některé věci jsou stejné, takže jim něco poradit mohu. Před sezonou jsem udělal zásadní změnu, že se starám hlavně o jezdce a na techniku máme mechaniky. A společně by to mělo fungovat,“ je přesvědčený.

V Aragonu se jelo bez diváků, teď jich v Misanu může dorazit až pět tisíc. Zároveň by se brzy mohli dostat do depa i hosté týmů. Dobré vyhlídky pro srpnové klání v Mostě tak mají i čeští fanoušci. „Domácí závod je pro nás důležitý, chceme se ukázat. A rádi bychom pozvali naše partnery a hosty do depa, stejně jako na všech závodech,“ mrzí ho.

O konkrétních ambicích Jakub Smrž mluví nerad. Na druhou stranu ví, kde by své jezdce rád viděl. „José Luis má velký potenciál. Měl by jezdit pravidelně na bodech, nebo i do desítky. Odstraňujeme problém s jazykem, kdy on neumí anglicky a my neumíme španělsky. Victor by mohl běžně atakovat desítku, někdy i bojovat o stupně vítězů,“ odhaduje.

Manažer už před sezonou plánoval i zástupce ve vyšší třídě do 600 ccm. „Máme motorku na dílně, teoreticky bychom ji chtěli mít v závodě už v Mostě. Ale je to složitější a stojí za tím hodně jednání a financí. Chceme se pořád posouvat dál, tento krok s tím souvisí. Ale nesmí být na úkor kvality. Pamatujeme si řadu týmů, které vylétly a za dva roky o nich nikdo nevěděl,“ zdůrazňuje.