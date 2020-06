Proměna Jakuba Smrže: Ze závodníka se stal manažer

Závodění už mu po 20 sezonách nechybí. „Rád se svezu. Pořád to v sobě mám, ale o návratu vůbec nepřemýšlím. Fyzicky bych to zvládl, zkušeností mám také dost. Ale hlava už není na závody nastavená a není motivace. Navíc nejlepší léta mám za sebou. Je to pro mě už jen rekreace,“ vysvětluje.



Starší z bratrů Smržových už oficiálně ani závodit nemůže, protože od února je viceprezidentem motocyklové unie Alpe Adria, která čítá 11 evropských federací. Zároveň figuruje i v komisi silničních závodů FIM Europe. „Není to úplně běžné. Většina bývalých jezdců se věnuje trénování nebo dál fungují v týmech třeba jako technici. I brácha Matěj se vydal podobnou cestou,“ zdůrazňuje.

„Řada věcí mohla být lepší, ale na některé úspěchy jsem hrdý. Ostudu českému sportu jsem snad neudělal.“

Další z nových funkcí 37letého Smrže je manažer české silniční reprezentace. „Mám na starosti seniorskou reprezentaci, Michal Salač vede juniory. Je to spíš taková poradní funkce, není zásadní,“ tvrdí.



Bývalý jezdec se aktuálně věnuje zejména řízení vlastního týmu. Od minulé sezony vede ACCR Czech Talent Team Willi Race. „Moc mě to chytlo. Člověk se učí a poznává, musí si dávat pozor na administrativu a ekonomiku. Ale máme výbornou partu,“ chválí si.

Smržův tým tvoří kromě jezdců ještě šest mechaniků a Josef Faltýn, který mu pomáhá s vedením, přípravou techniky, logistikou a organizací týmu. Budějovickému závodníkovi se tak splnil sen. „Vždy jsem si to přál, ale není to jen tak. Stojí to hodně peněz. I díky troše štěstí jsem se potkal s Janem Šebkem, který naši myšlenku podpořil. Přežili jsme první sezonu a jedeme dál,“ pokračuje.

V mistrovství světa supersportů 300 ccm Willi Race v minulé sezoně reprezentovali Vojtěch Schwarz a Oliver König. „Ani s jedním jsme se bohužel nedomluvili na další rok. Nahradil je Miloslav Hřava, odchovanec ze Smrž Academy. Doplní ho dva španělští jezdci, protože v Česku jsme bohužel nenašli závodníky, kteří by splňovali věkový a výkonnostní limit,“ uvádí.

Pojede na testy do Španělska

Kvůli pandemii koronaviru se motocyklový seriál v této sezoně ještě nerozjel. Posunutý začátek už se ale blíží. „Na konci července by se mělo začít. Z deseti původních podniků je potvrzených osm a pět z nich je ve Španělsku a Portugalsku. Po uvolnění opatření jsme začali trénovat s Mílou Hřavou. A na konci tohoto týdne pojedeme na testy do Španělska,“ popisuje.

Jakub Smrž se tak ani po konci aktivní kariéry nenudí. Naopak. Navíc se věnuje i Smrž Academy, kde se začínající závodníci učí na motocyklech minibike. „A k tomu ještě stavím barák a snažím se trávit maximum času s dětmi a přítelkyní. Když jsem sám závodil, tak to bylo jiné. Sice psychicky náročnější, aby se člověk udržel na vrcholu, ale měl jsem víc času, méně starostí a menší zodpovědnost,“ srovnává.

Za svojí úspěšnou kariérou se ale Jakub Smrž rád ohlédne. Dvanáct let jezdil světový šampionát silničních motocyklů i superbiků. „Řada věcí mohla být lepší, ale na některé úspěchy jsem hrdý. Ostudu českému sportu jsem snad neudělal,“ uzavírá.