Autokrosař Novotný bude doma hájit vedení: Být lídrem je skvělý pocit

To bude o víkendu ležet na bedrech studenta střední školy. Jak si s tím Jakub Novotný, po čtyřech podnicích evropského šampionátu lídr kategorie Buggy 1600, v novopacké Štikovské rokli poradí?

„Jsem trochu nervóznější než obvykle. Vedle toho, že tam budu mít spoustu známých, bude také ohromná konkurence. Ta je na evropských závodech vždycky, ale v Nové Pace je to speciální,“ říká devatenáctiletý jezdec před jedním z tradičních vrcholů sezony.

Autokros v Nové Pace * Závod evropského šampionátu ve Štikovské rokli, jenž patří v autokrosovém světě mezi závodníky i fanoušky k nejoblíbenějším, se jede tradičně první červencový víkend.

* V letošním roce je pátým podnikem seriálu, dva ze čtyř předcházejících se jely v Německu, dva v Pobaltí.

* Do dvou nejprestižnějších tříd nastoupí v pozici lídrů seriálu čeští jezdci, v nejsilnější kategorii Super Buggy Petr Nikodém, ve třídě Buggy 1600 jičínský jezdec Jakub Novotný.

* Víkendový program začne už zítra dopoledne, tzv. warm-up začnou v 9.30, měřené tréninky v 11.10. Rovněž v sobotu jsou na programu první rozjížďkové jízdy (od 16.30). V neděli jsou na programu další dvě rozjížďky (začnou v 8.00), semifinálový a finálový blok bude odstartován ve 14.30.

Po čtyřech závodech jste lídrem své kategorie, takže jste asi spokojen?

Být mezi těmi všemi skvělými a hlavně rychlými jezdci aktuálně vedoucím závodníkem evropského šampionátu je skvělý pocit. Musím však říct, že ne všechno se povedlo. Nedařilo se nám na německých závodech. V Seelowě jsem dopadl hrozně, o tom se nemá cenu jinak bavit, dostal jsem tam první černou vlajku v kariéře. Minulý víkend v Matschenbergu to bylo o něco lepší, vyhráli jsme všechny rozjížďky, ale semifinále a finále už dopadlo hůře. Bylo z toho až osmé místo, ale cenné body do šampionátu beru.

Nejvíc jste jich získal ve dvou závodech v Pobaltí. Je to vaše oblíbená destinace?

Tamní tratě mi nikdy moc nevadily, i když jsou převážně pouze o rychlosti. Vždycky se nám na nich docela dařilo a letos jsme to potvrdili. Být dvakrát na stupních vítězů je krása.

Nyní budete mít výhodu téměř domácího prostředí, tedy bez nutnosti dlouhého cestování. Velká pomoc?

Na závodiště to mám patnáct kilometrů, z tohoto pohledu je to opravdu lehčí. Dá se říct, že jezdím doma na zahradě. Nová Paka je Mekka autokrosu a jako skoro domácí znám trať nazpaměť. Bohužel v posledních letech nás tam v závodech mistrovství Evropy trochu provází smůla a výsledkově se nám nedaří podle představ.

Přestože loňská sezona nebyla podle vašeho přání, v Pace jste dojel třetí. Co letos?

Loni jsme byli hodně blízko prvnímu místu, nakonec jsme sotva dojeli. Letos bych to chtěl zopakovat, cílem je být v nejlepší pětce. K minulé sezoně bych se raději vůbec nevracel. Možná jsme během ní přejeli patnáct černých koček, protože se nám smůla opravdu lepila na paty. Jsem rád, že se vydařily alespoň některé závody a skončil jsem v celkovém pořadí čtvrtý. Smůla nás hodně brzdila, snad si letos spravíme chuť.

Máte z ní jistě poučení a nové zkušenosti, které se mohou hodit.

Souhlasím a myslím, že se to týká všech z našeho týmu. I já jsem psychicky silnější, dokážu se v hlavě připravit na nejhorší. A mechanici už přesně vědí, co by se mohlo stát a co je potřeba preventivně kontrolovat. V letošní sezoně se to zatím projevuje.

O Nové Pace většina jezdců mluví v superlativech, čím je podle vás specifická?

Třeba velkým převýšením, do zatáček tam skáčeme, což je velký adrenalin. I proto se tam musí jezdit srdcem. A pak tam jsou fanoušci, kteří nás neustále podporují. Když se vám podaří vyhrát, takový hukot nikde jinde nezažijete, je to šílené a speciální.