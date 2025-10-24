Radost autokrosového šampiona: Byl jsem smířen i s druhým místem

Radomír Machek
  12:14
Poprvé v kariéře vyrazil Jakub Novotný společně se svým týmem závodit až do Portugalska. Na poslední závod evropského šampionátu, který pro něj zároveň byl jedním z nejvzdálenějších okruhů celého seriálu. Právě tam se mělo rozhodnout, zda se stane potřetí evropským autokrosovým šampionem, podruhé ve třídě Buggy 1600.

Jičínský autokrosař Jakub Novotný (nahoře uprostřed) se v Portugalsku se svým týmem raduje z titulu mistra Evropy. | foto: archiv J. Novotného

„Hrozně jsem se těšil, nikdy jsem tam nebyl, bylo to něco nového,“ popisuje jičínský autokrosař Jakub Novotný pocity, se kterým se na jih Evropy vydal.

Těšení se mu vyplatilo. Přestože se v portugalském Foz Coa do závodu pouštěl jako o čtyři body těsně druhý jezdec průběžného pořadí za Němcem Mandelem, nakonec slavil mistrovský titul.

Šlo o hodně, velká nervozita?
Nějaká byla, ale už závodím nějaký ten pátek, takže jsem se snažil si to nepřipouštět a jel jsem s čistou hlavou. Možná mi k tomu pomohlo také to, že jsem byl smířen i s druhým místem, také výborným výsledkem. Třeba to ze mě trochu sundalo tlak.

Jak bylo pro vás těžké připravit se na trať, na které jste nikdy nezávodil, ale na níž šlo o hodně?
Evropský šampionát se tam vrátil po dvanácti letech, proto jsem přes poměrně dlouhou kariéru neměl šanci se tam dostat. Něco zjistit se ale dalo. Našel jsem nějaká videa, studoval jsem stopu, kterou by se dalo jezdit.

Pomohlo vám to?
To bych neřekl, protože jsme to pak v závodě jezdili úplně jinak. (smích) Spíš mi pomohlo, že jsem si už na místě trať několikrát prošel.

Dá se přirovnat k některým například v Česku, kde závodíte nejvíc?
S Novou Pakou a Přerovem, kde se Evropa u nás jezdí, určitě ne, protože na nich je velké převýšení. Spíš možná k Poříčí nad Sázavou, kde je převýšení mnohem mírnější. Problém jsem s ní neměl.

Bylo to vidět i v samotném závodě. Jaký jste měl taktický plán?
Nic složitého. Věděl jsem, že abych titul získal, potřebuji dojet před Němcem Mandelem. Dařilo se to od začátku, po celý víkend jsme neměli problém s technikou, všechno fungovalo perfektně, mohl jsem se soustředit jen na samotné jízdy. A v nich jsme od začátku všechno vyhrávali, podařený víkend.

Na jeho konci bylo vítězství, které znamenalo titul. Velká euforie v cíli?
Trochu jsem si pobrečel, ale hned po závodě člověk emoce ještě spíš brzdí kvůli technické kontrole. Vše propuklo, až když byla v pořádku za námi. Co se podařilo, ale člověku dojde spíše až další den.

Ve třídě Buggy 1600 jste titul mistra Evropy získal podruhé v kariéře, poprvé se vám to podařilo před dvěma lety. Dají se cesty k nim nějak srovnat?
V něčem ano. Stejně jako letos se nám tehdy nepovedl první závod, letos jsem nezískal dokonce ani bod. Stejně jako před dvěma lety jsem se o titul pral s německým závodníkem. Oba to bylo velmi dobří jezdci. S Mandelem to byla férová sezona, myslím si, že mezi námi byl velký vzájemný respekt. A v obou případech nám pomohlo i to, že fungovala technika, letos jsme s výjimkou prvního závodu žádné problémy neměli.

Jde o třetí evropský titul ve vaší kariéře, první jste si vyjel před sedmi lety ještě v kategorii Junior Buggy. Kam si mezi nimi ten letošní zařadíte?
Vážím si všech, ale i když jsme se při tom letošním také hodně zapotili, ty dva předcházející byly asi o trochu víc vydřené. Proto je řadím asi o kousek výš.

Máte titul ze dvou tříd, ve třídě Buggy 1600 už druhý. Jaké máte další plány? Co posun do třídy Super Buggy, která bývá označována jako královská?
Zatím to vypadá, že zůstaneme, ale zima je dlouhá.

Takže nějaké plány na posun existují?
Existovaly a existují, ale vždycky kousek něčeho chybělo, aby k jejich splnění došlo.

Máte velkou motivaci tu královskou zkusit?
Asi každý, kdo s autokrosem začal, o tom někdy přemýšlel. Uvidíme, nic bych do budoucna nevylučoval.

