Když Kornfeil na Masarykově okruhu v roce 2018 najížděl do posledního kola na prvním místě, křičel si sám pro sebe pod helmou fotbalovým žargonem: Pískej konec! Na Masarykově okruhu toužil vyhrát. I konečné třetí místo, a tedy postavení „na bedně“, si ale rodák z Rohatce na Hodonínsku cení vysoko.

„Jsou to vzpomínky, které mi z hlavy nezmizí do konce života. Kdykoliv si vzpomenu na závody, naskočí mi Brno a 2018. Tohle, skok s motorkou v Le Mans a pole position v Assenu bylo nejvíc. V Brně jsem taky kvalifikaci vyhrál, v závodě jsem dojel třetí a celé to bylo umocněné tím, že se to stalo na domácí půdě,“ vypráví dvaatřicetiletý Kornfeil zaníceně i po delší době. O víkendu se na Grand Prix podívá osobně jako divák.

Na stupně vítězů jste v mistrovství světa vystoupal pětkrát. Bylo to v Brně, s ohledem na velká očekávání, nejtěžší?

Naopak! Mě ten kotel kolem trati vždycky strašně hnal dopředu. Těšil jsem se celý rok na to, až budu konečně závodit doma. Věděl jsem, že mě tam lidi mají rádi a přijdou na mě. Tehdy nebyl jiný Čech, který by jezdil o bednu, a já jsem věděl, že to ve mně je.

Přesto jste do roku 2018 v Brně skončil jednou pátý a dvakrát šestý. Co bylo při oné „osudové“ Grand Prix jinak?

Hodně jsem se tehdy věnoval mentálnímu tréninku, dostal jsem se do dobré pohody. Měl jsem dobrý tým, věděl jsem, že motorka na to má a že to je tedy pouze na mně. Vlastně tomu nic nestálo v cestě, jen případně já.

Kornfeil v Moto3 Závodil od roku 2009 do roku 2019, poté ještě rok zkoušel novou třídu MotoE.

Pětkrát se umístil na stupních vítězů, z toho 2x dojel druhý a 3x skončil třetí.

Nejlepším umístěním na konci sezony bylo 2x 8. místo v letech 2016 a 2018.

A vám se vše sešlo, jak mělo?

Celý víkend byl z říše snů. Od začátku jsem věděl, že budu rychlý. Vletěl jsem do prvního tréninku a motorka fungovala jako nikdy. Nechápal jsem to, byla úplně jiná než vždycky. Jestli v tom měla prsty továrna KTM, že mi ji tak připravila, to se asi nikdy nedozvím. Důležitou změnou byl také můj výkon v kvalifikaci, které mi obvykle nešly tak dobře. V Brně jsem ji vyhrál.

Tehdy jste všelijak taktizoval, čekal v boxech, pak zase vyhlížel na ideální šanci na zajetí nejrychlejšího kola až do konce.

To dělali všichni. Taktizuje se, jenže já jsem to obyčejně neunesl, vyrazil jsem nadšeně první, ostatní se za mnou ve vzduchovém pytli vyvezli a pak mě překonali. Před těmi sedmi lety jsem viděl dva jezdce, jak se na poslední kvalifikační kolo domlouvají, že pojedou spolu, zavěsil jsem se za ně a využil toho. Před tribunou A jsem předjel prvního, na céčku jsem se dotáhl na druhého, ve „Schwantzovce“ jsem byl za ním, do kopce jsem ho předjel a poslední úsek jsem letěl sám.

Máte to pořád před očima?

Aby ne, pamatuji si přesně úplně všechno. Jsou to kola, na která čekáte celý rok, někdo celou kariéru. Kvalifikace v závodě mistrovství světa se nevyhrává každý den.

Vy jste vedl i v závodě, na prvním místě jste vjížděl do posledního kola. Doufal jste, že ho udržíte, nebo jste čekal, že se tentokrát ostatní vyvezou za vámi a předjedou vás?

V kvalifikacích to tak bývá, v závodě to tak může být i nemusí. Záleží, jak jsou motorky za sebou nebo na rovinkách vedle sebe. Ujel jsem už v úvodu, měl jsem náskok tak dvacet metrů, tempo bylo vražedné, pak jsem začal šetřit pneumatiky a propadl jsem se. Do posledního kola jsem chtěl jet první stůj co stůj, nekalkuloval jsem. Říkal jsem si, kdyby to tak „odmávli“ o kolo dřív! Pískej konec!

Skončilo to třetím místem. Dochází vám zpětně, že jste ho v Brně stihl na poslední chvíli? Závodil jste pak už jen rok, nemusel jste na bednu dosáhnout vůbec.

Vzhledem k tomu, kolik lidí mi to připomínalo, tak si to uvědomuju dost dobře.

Co vám dnes závod připomíná? Rukavice jste v euforii házel fanouškům, tak ty asi nemáte.

Házel, ale nedohodil. Jedna plot přeletěla, druhá ne. V těsné kombinéze se člověk nemůže rozmáchnout, plot je v Brně vysoký, nepovedlo se. Rozdal jsem ale kde co – od chráničů přes boty, brýle a další věci.

Takže vám nezbylo kromě vzpomínek nic?

Vždycky jsem si nechával láhev šampaňského z pódia. Většinu má taťka vystavenou v zahradním domečku, a tu brněnskou mám doma já.

Pohlcoval v Brně i vás stres z domácího prostředí a množství akcí, které jste kolem závodu musel absolvovat?

Vždycky jsem k tomu přistupoval dobře, to mě naučil můj tiskový mluvčí. Věděl jsem, co to v Brně obnáší, že je to stejná Grand Prix jako ostatní, jenom s tím, že se okolo vás všechno od středy točí. Bylo potřeba si udělat dobrý plán na každý den a nestresovat se. A tak jsem nechával plánování na jiných, ti mě řídili a říkali mi, kam mám jít. Média k tomu patří, já jsem si to uvědomoval a bavilo mě, že je o mě zájem. Nejsme v 80. letech minulého století, kdy neexistovaly sociální sítě, jezdci jsou dnes blízko fanouškům, člověk to musí brát jako realitu. Pokud to závodník myslí se svými výsledky vážně, tak je jedno, jestli se jede v Argentině, v Texasu, nebo v Brně.

Jakub Kornfeil v MotoE

Pamatujete si, že se ve stejném závodě před sedmi lety na divokou kartu představil tehdy začínající Filip Salač, letos uchazeč o přední příčky?

Vnímal jsem ho, jel tehdy za španělský tým, měl takovou červenočernou motorku. Ale popravdě jsem se na něho nesoustředil. Vždycky jsem se snažil měřit se světovou špičkou. Pro mě nebylo cílem porazit na české trati Čecha, já jsem závodil proti celému světu.

Má Salač letos na to, aby vás napodobil?

V tom klukovi to je. Má ohromnou rychlost, je vyježděný, natrénovaný. Zradit ho může zřejmě jen psychika. Že na to má, dokazuje každý víkend, bohužel se v jeho výkonu vždycky něco vyvrbí a plány mu to zhatí, což už není náhoda. Je potřeba, aby nebyl přemotivovaný, jel ve svém tempu, rychlý je dost. Jde o to, jak se s tím porve.

Vy se do Brna jako divák těšíte?

Hrozně moc. Doprovodný závod Northern Talent Cup pojede i Viktor Čech, mladý talent z jižní Moravy, vyrůstal po mém boku. Do předloňska jsem ho trénoval. Těším se na něho, na týmy v padoku, na všechno.

Uvažoval jste někdy o tom, že byste v motocyklovém mistrovství světa zůstal po kariéře v jiné roli?

Tím, že jsem se pohyboval na vrcholu pyramidy, kde závodník je, bych o nějakou „nižší“ práci typu testovacího jezdce nestál. Možná by mě bavilo mít svůj tým nebo se angažovat jako týmový manažer, starat se o techniku.

Ulevilo se vám po odchodu ze šampionátu, že už nemusíte každý rok sehnat hromadu peněz, abyste mohl jezdit?

Mám teď mnohem méně stresu. Není jednoduché se z České republiky prosadit, my jsme na to s taťkou a sponzorem byli tři a museli jsme vždycky dát dohromady dost velký balík. Tak to dělá plno jezdců. Podávat výsledky a sehnat finance, o nichž to všechno je, není legrace. Když to spočítám, nalil jsem do kariéry desítky milionů korun.

Připadá vám to nespravedlivé?

Motorsport tak funguje, ale ano, nespravedlivé to je. V jiných sportech kdejaký hráč z Horní Dolní bere plat, my musíme peníze do týmů nosit a nic s tím nenaděláme.