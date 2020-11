„Vypadá to všelijak. Směřuje to asi nejspíš k tomu, co jsem oznámil už 20. ledna,“ připouští jezdec z jihomoravského Rohatce vyrovnaným hlasem.

Přestože pokračování se nebrání a sám sebe si dovede představit v mistrovství světa superbiků, uvědomuje si, že více než o jeho chuť do závodění půjde o finance a sportovní politiku napříč týmy při angažování jezdců.