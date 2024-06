Tänak vyhrál Italskou rallye o dvě desetiny před Ogierem, Prokop devátý

Těsný souboj o vítězství se rozhodl až na posledních stovkách metrů závěrečné power stage. Osminásobný mistr světa Ogier do ní vstupoval ve vedení s náskokem 6,2 sekundy a směřoval za pátým vítězstvím na Sardinii, jímž by se osamostatnil v čele historických tabulek před krajanem Sébastienem Loebem. Několik kilometrů před cílem ho však postihl defekt a výhra spadla do klína Tänakovi, který oslavil nečekaně třetí italský triumf a první v sezoně.

Dvě desetiny sekundy představují vyrovnaný nejtěsnější rozdíl mezi prvním a druhým v historii mistrovství světa. Poprvé se tak stalo v roce 2011 na Jordánské rallye, kde Ogier tímto rozdílem porazil současného šéfa svého týmu Toyota Gazzoo Racing Jariho-Mattiho Latvalu.

Třetí místo s velkým odstupem dvou a půl minuty obsadil Španěl Dani Sordo v hyundai. Jeho týmový kolega Thierry Neuville z Belgie se po sobotní nehodě do soutěže vrátil a díky dnešním rychlým časům a vítězství v power stage se udržel v čele mistrovství světa.

Jednačtyřicetiletý Prokop byl i díky výpadkům některých elitních jezdců po sobotě desátý a dnes ještě předstihl Poláka Kajetana Kajetanowicze, jenž stejně jako on soutěží ve voze Škoda Fabia v kategorii WRC2. V ní byl Prokop klasifikován čtvrtý. Na Tänaka ztratil deset minut.

Šampionát pokračuje za měsíc šestým dílem v Polsku.