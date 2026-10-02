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Italské rallye vévodí Neuville, čelo šampionátu si Evans hlídá ze šesté příčky

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  17:51

Thierry Neuville během Italské rallye | foto: Nikos Katikis / PsnewZ Profimedia.cz

Belgičan Thierry Neuville vede po sedmi rychlostních zkouškách Italskou rallye, poslední soutěž letošního mistrovství světa. Vedoucí muž šampionátu Elfyn Evans je na Sardinii šestý, oba jeho konkurenti v boji o titul Oliver Solberg i Sami Pajari jsou po první etapě před ním.

Neuville se v posledním měřeném testu dne dostal do čela před Francouze Adriena Fourmauxe, před stájovým kolegou z Hyundaie vede o pouhé čtyři desetiny sekundy.

Třetí je s nejrychlejší toyotou Solberg, jenž po vítězství v předchozí Chilské rallye vstoupil do posledního dílu MS jako třetí muž seriálu s mankem 21 bodů na Evanse.

Šanci na titul má rovněž Pajari, který na druhém místě hodnocení šampionátu zaostává za Evansem o 17 bodů. Na Sardinii je zatím pátý za devítinásobným světovým šampionem Sébastienem Ogierem, který obhajuje v Italské rallye prvenství.

V sobotu je na programu dalších šest měřených úseků, v neděli zbývající čtyři.

Italská rallye - po 1. etapě

Podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích

1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 1:25:04,9, 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20) -0,4, 3. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota Yaris) -12,3, 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -37,4, 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota Yaris) -40,2, 6. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) -1:08,9.

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