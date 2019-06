Nesměli jsme se nikde flákat, popisoval vítěz Hustopečské rallye

Na tváři mu tentokrát hrál úsměv, díky výpadku soupeřů se totiž se svým opraveným fordem a spolujezdcem Michalem Ernstem vyhoupl v Agrotec Petronas Rally až na celkovou druhou příčku za vítězným Filipem Marešem.

„Samozřejmě máme z výsledku radost. V pátek jsme se trochu hledali, dneska (v sobotu) se nám dařilo zrychlovat a najít více jistoty,“ těšilo Dohnala. „Ale musím vyzdvihnout výkon všech soupeřů, kteří byli před námi, protože jeli po oba dny lépe než my. Ale tím, že měli nejrůznější potíže, nám to spadlo do klína. I taková je rallye.“

Ta víkendová hustopečská odkryla obě své extrémní tváře. Tu šťastnou nastavila také Filipu Marešovi, který si s Janem Hlouškem ve Škodě Fabii R5 dojel pro první celkový triumf kariéry. „Pocity jsou nádherné. Zatím mi to asi nedochází, ale jsem opravdu šťastný,“ rozplýval se Mareš. „Jelo se rychle od začátku, nesměli jsme se nikde flákat. Jsem rád, že jsme udrželi nervy na uzdě a že to byl pěkný souboj.“

Právě těsná přetahovaná o prvenství při neúčasti obvyklého suveréna Jana Kopeckého po letech vnesla do hustopečského klání nový náboj. Dvěma z hrdinů tohoto zápolení však rallye připravila krutý osud.

Jan Černý dotíral na Mareše až do poslední, tedy desáté rychlostní zkoušky, v níž jej však zastavila porouchaná převodovka. Na druhou příčku se tak posunul Miroslav Jakeš, který dokonce zvládl projet celý měřený úsek, jenže při cestě k cílové rampě v Hustopečích jej zradila řídicí jednotka. I on tak z celkových výsledků vypadl.

„Jejich problémy mě mrzí, oba jeli taky parádně, ale to jsou závody,“ poznamenal Mareš. „Přesně o tom vždycky mluvíme. Tváří se to, že je to jedna erzeta do cíle, ale kdo si to projede byť jenom v civilním autě, tak vidí ta záludná místa. Dokud posádka není na rampě, tak se nikdy nedá mluvit o tom, že je to blízko.“

On sám si vítězstvím nemohl být až do poslední chvíle jistý. „Paradoxně to asi bylo lepší, než kdyby tam byla minutová mezera a jenom bychom si to hlídali. Když člověk musí jet, pomáhá mu to v koncentraci,“ uvedl Mareš, který se posunul do čela republikového šampionátu.

Jiným však vyšla sázka na jistotu. „Nám se vyplatilo jet s rozumem, protože rychlost na kluky vepředu nemáme, jedou opravdu neskutečnou palbu. Extrémně rychle se jezdí už dlouho a pořád se přidává,“ sdělil Roman Odložilík, jemuž rozvážný styl jízdy přinesl celkovou pátou pozici.

V úmorném vedru nakonec cíl vidělo 50 ze 101 aut. „Co slyším od posádek, tak se to povedlo velmi dobře připravit. Ten tým už to dnes umí a já jsem za to strašně vděčný. Soutěž je kompaktní, odsýpalo to, nikde jsme nečekali, všechny rychlostní zkoušky se jely,“ pochvaloval si šéf organizátorů Martin Rada.