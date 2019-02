Mach s Bláhou vyrazí ve Škodě 130 RS z Atén do Monte Carla

V Řecku rallye poprvé odstartovala před dlouhými 92 lety, v roce 1936 se tady navíc odehrála premiéra značky Škoda v tomto závodě. Popular se Zdeňkem Pohlem a Jaroslavem Hausmanem přijel do Monaka na skvělém druhém místě ve své třídě.

Důvodem loňské absence české dvojice v legendární rallye byl její debut na zimní veteránské soutěži The Winter Trial. „Pokud jde o náročnost a sportovní hodnotu, tady má Winter Trial rozhodně navrch. My si ale chceme znovu vychutnat atmosféru, která je v Monte Carlu neopakovatelná,“ prohlásil před odjezdem do Řecka pilot Karel Mach.

Celý tým zdolá v příštích dnech tisíce kilometrů. Po zítřejším odjezdu z České republiky zamíří posádka s doprovodem přes Rakousko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko na jih Řecka. Hvězdicová jízda startuje ve středu 30. ledna v centru Atén na úpatí Akropole. Odtud posádky zamíří do přístavu Patras k nalodění na více než dvacetihodinovou cestu trajektem do Ancony. Cestou přes Itálii se zastaví v Miláně, na místě dalšího startu, a dále budou pokračovat směr Francie.

„Od příští soboty do středy čeká na závodníky patnáct měřených testů pravidelnosti na trase o celkové délce 1 530 kilometrů,“ zmiňuje Pavel Kacerovský z ČK motorsport.

Karel Mach s Janem Bláhou mají startovní číslo 105. Pojedou díky němu ve skupině účastníků s nejvyšší průměrnou rychlostí. Vzhledem k zimním podmínkách, které teď ve Francouzských Alpách panují, je před Jihočechy náročný veteránský závod.